Пермская актриса Зоя Бербер стала обманутой дольщицей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-08-30T12:44:16+03:00

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Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер - обманутая дольщица. Об этом сообщается на сайте юридической фирмы «Гордон и сыновья», которая принадлежит известной правозащитнице Екатерине Гордон.

- Чтобы вы не думали, что среди обманутых дольщиков бывают только простые люди, рассказываем вам историю нашей звездной клиентки Зои Бербер - актрисы сериала «Реальные пацаны» и просто очень хорошего человека! - сообщается на сайте.

Как выяснилось, в декабре прошлого года Зоя Бербер решила купить квартиру в ЖК «Лайково», застройщиком которого являлось ООО «Ивастрой», входящее в группу компаний. Жилой комплекс начали строить в Московской области. Актриса заключила договор участия в долевом строительстве и кредитный договор с банком.

- 9 июля 2018 года на первом же заседании Арбитражного суда Московской области состоялось молниеносное банкротство сразу 5 дочерних компаний группы, - объяснили правозащитники. - Все это обернулось крахом для 20 тысяч дольщиков, 80 многоквартирных домов так и не будут построены.

В число обманутых дольщиков попала и Зоя Бербер. Она обратилась за юридической помощью в компанию Екатерины Гордон.