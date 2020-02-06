"Теперь она сможет дышать дома". Малышка Ева, которую воспитывает отец-одиночка, получит жизненно необходимый аппарат

Малышка Ева Вихарева, которую воспитывает молодой отец, получила аппарат ИВЛ. Радостной новостью поделились сотрудники фонда "Дедморозим".

Мы уже рассказывали про Еву и ее папу Сашу. Малышке при рождении поставили диагноз -

спинальная мышечная атрофия. Тяжелобольную дочку папа Саша воспитывает в одиночку, потому что мама ушла от них год назад. Ради Евы папа даже вышел в декрет! А недавно несколько месяцев он провел с ней в больнице Екатеринбурга. Малышка проходила курс лечения препаратом Спинраза, единственным в мире, который помогает укрепить мышцы. В общем, Александр отказывает себе практически во всем, лишь бы Ева лечилась и ей становилось лучше.

Во время нахождения в больнице Ева заболела пневмонией и чуть не умерла. В считанные дни пермяки собрали деньги на необходимое оборудование. Но позже врачи сообщили, что этого недостаточно. Нужны еще сотни тысяч рублей, чтобы купить аппарат ИВЛ - он жизненно важен для Евы. И только с ним малышка может жить дома, в своей комнате, а не находиться в больнице. Фонд "Дедморозим" объявил сбор, но...

- Ева стала первым ребенком, который получил аппарат искусственной вентиляции легких за счет бюджета, - рассказали в фонде. - Но в целом для обеспечения таким оборудованием всех нуждающихся детей региона необходимо закупить еще более 200 аппаратов на сумму свыше 40 млн рублей. Их планируется закупить в 2020 году за счет бюджетных средств.

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