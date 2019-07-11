В частной сауне в Перми дети отравились парами хлора
Мотовилихинский районный суд рассмотрел иски Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю с требованием к индивидуальному предпринимателю о возмещении вреда, причиненного здоровью посетителям сауны «Жара». За первые месяцы лета после посещения этой частной сауны несколько детей отправились в больницу.
Оказалось, что причина плохого самочувствия - отравление парами хлора.
- Основанием для направления исковых заявлений послужили установленные в ходе проверки факты несоблюдения индивидуальным предпринимателем санитарно–эпидемиологических требований по обеспечению надлежащего контроля за обеззараживанием воды плавательного бассейна, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.
Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в сумме 82,7 тысяч рублей.
Ранее по решению Мотовилихинского районного суда административная деятельность сауны «Жара» приостановлена с 11 апреля 2019 года на 60 суток.
ИСТОЧНИК KP.RU