2019-07-11T07:17:09+03:00
Происшествия

В частной сауне в Перми дети отравились парами хлора

Пострадавшим выплатят компенсацию
Лилия Абибулаева
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Фото: паблик во Вконтакте " Сауна Жара"Фото: паблик во Вконтакте " Сауна Жара"
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Мотовилихинский районный суд рассмотрел иски Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю с требованием к индивидуальному предпринимателю о возмещении вреда, причиненного здоровью посетителям сауны «Жара». За первые месяцы лета после посещения этой частной сауны несколько детей отправились в больницу.

Оказалось, что причина плохого самочувствия - отравление парами хлора.

- Основанием для направления исковых заявлений послужили установленные в ходе проверки факты несоблюдения индивидуальным предпринимателем санитарно–эпидемиологических требований по обеспечению надлежащего контроля за обеззараживанием воды плавательного бассейна, - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора.

Суд удовлетворил требования о компенсации морального вреда в сумме 82,7 тысяч рублей.

Ранее по решению Мотовилихинского районного суда административная деятельность сауны «Жара» приостановлена с 11 апреля 2019 года на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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