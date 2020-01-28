Житель Перми из-за крупных долгов одиннадцать раз менял фамилию

Помните: «Он же Гоша, он же Гога…»? У 50-летнего пермяка этих «он же» - одиннадцать. В документах арбитражного суда так и значится: «Признать Алега Михайлова, он же Андрей Смирнов, Андрей Бузорин, Андрей Щербаков, Андрей Транмп, Андрей Трамп… банкротом».

Впервые многофамильного пермяка обнаружили сотрудники ГИБДД. Они остановили автомобиль Infinity во время рейда, чтобы проверить документы водителя дорогой иномарки. Инспекторы вертели паспорт и так, и сяк, разглядывая фамилию -Трамп. Однако в водительском удостоверении была указана другая фамилия, что еще больше озадачило полицейских.

Они стали пробивать по базе данных обе фамилии. И выяснили интересную историю.

- На руках у мужчины имелись восемь паспортов и несколько водительских удостоверений, - рассказали в полиции.

Действовал этот Трамп так. Наделав очередных долгов –кредиты и штрафы, - он шел в загс и изменял фамилию. Затем менял документы, но старые не сдавал, а писал заявление, что потерял их. Таким образом у него и скопилось восемь паспортов и несколько водительских удостоверений.

Пять раз он менял официальную прописку в Перми. Несколько раз получал новые ИНН и СНИЛС. В 2010 году, будучи на тот момент Смирновым, Андрей женился. Очевидно, пример мужа оказался заразительным, потому что через 9 месяцев, при разводе, его жена также поменяла и фамилию, и имя, став из Оксаны Аксаной.

Андрей Трамп брал не только официальные кредиты, но и занимал деньги у «ростовщиков». Заняв 800 тысяч, он в очередной раз сменил фамилию, но на этот раз его финт не прошел. Отчаявшись получить деньги обратно, кредиторы сожгли его новый автомобиль Infinity. По факту поджога полиция возбудила уголовное дело.

К 2020 году Трамп-Михайлов накопил долгов на 4,5 млн рублей. Он был должен банкам, управляющей компании и налоговой инспекции. И в итоге представитель УК подал заявление арбитражный суд о признании Андрея Трампа, чья изначальная фамилия, к слову, была Щербаков, банкротом.

По данным арбитражного суда, с 2015 по 2018 год среднемесячный доход пермяка составлял 54,49 рублей. А сейчас Андрей нигде официально не работает. И в суде не признался, что имеет какой-то доход.

При этом у него есть два автомобиля Infinity FX и два офисных помещения. Это имущество планируется продать, чтобы погасить долги мужчины перед кредиторами.