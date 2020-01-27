2020-01-27T13:43:19+03:00
На здоровье

Пермские туристы перестали бронировать туры на Хайнань

В Перми откроют специальный обсерватор, где будут находиться люди, контактировавшие с заболевшими.
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пермские туристы сейчас разделились на два типа: одни относятся к эпидемии спокойно и едут в оплаченный тур, другие просят перебронировать путевку.Пермские туристы сейчас разделились на два типа: одни относятся к эпидемии спокойно и едут в оплаченный тур, другие просят перебронировать путевку.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Эпидемия коронавируса в Китае - тема номер один, инфекция поразила более двух с половиной тысяч человек, 81 - погиб. Грозит ли пермякам заражение опасным вирусом, ведь у Перми с Китаем есть прямое авиасообщение?

- Коронавирусная инфекция новая и пока только изучается, - объясняет заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Мария Батырова. - Протекает она как обычная пневмония: у человека поднимается высокая температура, появляется сухой кашель, интоксикация. От коронавирусной инфекции пока нет прививки. Чтобы избежать распространения вируса, мы приняли дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в нашем единственном воздушном пункте пропуска - аэропорту «Пермь».

Еженедельно с острова Хайнань прилетает борт с пермскими туристами. У всех прилетевших с помощью тепловизора дистанционно измеряют температуру. На днях жар обнаружили у одной пассажирки, прилетевшей авиарейсом ZF758 из Китая. От трапа самолета женщину увезла машина «скорой». К счастью, экспресс-тест опасный вирус не обнаружил. У пермячки оказалась обычная ОРВИ.

Как будут развиваться события, если в Пермь прилетит заболевший коронавирусом человек? В Роспотребнадзоре объяснили, что прямо из аэропорта его доставят в отдельный бокс краевой инфекционной больницы. А тех пассажиров, которые летели вместе с ним одним рейсом, в течение двух недель (весь инкубационный период) будут наблюдать медики. Если у контактного человека поднимется температура, его тут же госпитализируют в больницу.

Пока в Перми не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом, но, несмотря на это, уже сейчас идет речь о том, чтобы одно из лечебных учреждений Перми перепрофилировать под специальный обсерватор. В Роспотребнадзоре объяснили, что туда будут помещать людей, контактировавших с заболевшими.

В период эпидемии специалисты Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Пермского края рекомендуют пермякам воздержаться от поездок в Китай. И многие туристы прислушались к этому.

- Те, кто заранее оплатил тур, не отказываются от поездок, но новых туров пермяки уже не бронируют, - рассказали «Комсомолке» в пермских турагентствах. - Пермские туристы сейчас разделились на два типа: одни относятся к эпидемии спокойно и едут в оплаченный тур, другие просят перебронировать путевку и летят отдыхать, к примеру, в Таиланд или Арабские Эмираты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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