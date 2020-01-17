Врач-нарколог объяснил, почему эпидемия снюсов захватила пермских подростков

- Курительные смеси, соли для ванн, сейчас вот снюсы… Каждые три-четыре года у нас появляется какое-то вещество, которое молниеносно распространяется в подростковой и молодежной сфере, - рассказал в эфире на радио «Комсомольская правда» в Перми» 96,6 FM врач психиатр-нарколог Николай Пастухов. - И, увы, не существует методики реагирования, которая смогла бы пресечь или остановить эту эпидемию. Подросткам предлагается продукт в красивой коробочке, с фруктовыми ароматизаторами, которые делают вкус снюсов приятным и понятным, и дети соглашаются.

В одиночку никогда, только компанией

Причем, все эти «шалости» подростки никогда не будут делать в одиночку. В большинстве случаев школьники принимают в них коллективное участие, поэтому эпидемия употребления снюсов захватила пермских школьников. «Закидываются» не только подростки из обычных школ, но и ученики элитных гимназий.

- Увы, всегда были, есть и будут такие подростки, которые готовы употреблять психоактивные вещества, - объясняет Николай Пастухов. - Раньше это были сигареты и пиво, сейчас снюсы. К сожалению, всегда были и есть такие люди, которые готовы предлагать эти психоактивные вещества для своего обогащения.

Итак, что такое снюс? Это «пакетик» с никотином синтетического происхождения. Его массовое производство налаживают в небольших химических лабораториях, где синтезируется искусственный никотин. По своему строению он идентичен натуральному, однако концентрация никотина в каждом таком «пакетике» составляет 40-70 миллиграммов. Для сравнения – в обычной сигарете его - 1,5 миллиграмма.

В момент употребления снюса у человека происходит адреналиновый удар по организму, однако чувства насыщения не возникает и юный потребитель может продолжать закидывать один пакетик за другим, пока один их них не станет смертельным. В России уже были случаи, когда от употребления снюсов гибли дети.

Нарушено все, что только можно

Причем, приобрести эту опасную продукции подростки до последнего времени могли без каких-либо запретов. И чаще всего на красивых ярких коробочках с отравой были нарушены все требования к маркировке продукции: отсутствовала информация об изготовителе, адресе производства и не было информации на русском языке.

В конце 2019 года ситуацию с продажей снюсов несовершеннолетним в Пермском крае было решено изменить. Губернатор внес в Законодательное собрание законопроект, запрещающий продажу никотинсодержащих смесей несовершеннолетним.

В нем тех, кто продает смеси покупателям, достигшим 18 лет, предлагается штрафовать. Суммы штрафов - от 3 до 5 тысяч на физических лиц, от 30 до 50 тысяч - на должностных и от 50 до 80 тысяч - на юридических. Внесенный законопроект будет рассмотрен депутатами в январе, а с февраля он вступит в силу.

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