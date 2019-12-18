«У нас полшколы на них подсели». В Перми родители в панике из-за снюсов, которые употребляют их дети
- О том, что такое снюс, мне рассказали ребята из параллели, когда я учился в седьмом классе, - объясняет ученик элитной пермской школы. – Они объяснили, что эта прикольная штука – один из заменителей никотина. И сейчас у нас в школе многие подсели на него. Бывает, что употребляют прямо на уроке, и никто об этом не догадывается.
Употребление снюсов пермскими подростками приобрело настоящий масштаб бедствия. Пластиковые коробочки с пакетиками никотина свободно продаются в интернете и магазинах, купить их не составляет большого труда. Ведь они считаются не табачными веществами, продажа которых запрещена несовершеннолетним, а никотинсодержащими. И продавцы могут свободно продавать его тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Цена коробочки сравнима с двумя школьными обедами.
- Снюс - это средство, которое используется для поступления никотина в организм, - объясняет главный нарколог Пермского края Лариса Юркова. – Но точно сказать о составе снюсов сложно. Это не аптечный препарат и не продукт питания, в котором четко расписан состав. Самое главное – высокая доза токсичного синтетического никотина, которая содержится в одном пакетике. Это может приводить к передозировкам и серьезным последствиям для здоровья.
За последнее время в Перми было два случая, когда подростки поступили в токсикологию с никотиновым отравлением. Признаки того, что ребенок отравился никотином следующие: головокружение, предобморочное состояние, рвота. Однако со временем организм может привыкнуть к яду, как, к примеру, организм курильщика привыкает к сигаретам.
Непроизвольно снижать дозу никотина подростку помогает то, что он постоянно сплевывает слюну. И это один из признаков, который позволяет родителям понять, что их ребенок употребляет снюс. Однако сейчас снюсы могут выпускаться в виде конфет, а также могут наноситься на зубочистки, что затрудняет родителям возможность догадаться о том, что за вещество употребляет их ребенок.
Если снюсы употребляют длительное время, то на слизистой рта может появиться покраснение и раздражение, а также язвы в том месте во рту, где прижимается пакетик - между десной и губой.
Опасно, что дозировки в различных пакетиках разные: есть легкие, средние и с большой концентрацией никотина. В последнем может содержаться никотина столько, сколько в трех пачках сигарет. Здесь недалеко и до смертельной дозы.
Опасная «мода» на снюсы сейчас буквально захватила подростков Перми с 7 до 11 класса. А когда ребенок пытается изменить свое сознание с помощью какого-либо химического вещества - это уже первый шаг к наркомании.
- Известны случаи, когда старшие школьники покупали упаковку снюсов и продавали или просто давали бесплатно младшим, чтобы посмотреть на их реакцию, - объясняет Лариса Юркова. – И если все было нормально, то они и сами начинали употреблять. Поэтому важно объяснить своим детям, что если какой-либо взрослый что-то дает тебе, то брать ничего не нужно, потому что неизвестно, с какой целью тебе это дают!
P.S. На антинаркотической комиссии, которая прошла 17 декабря, губернатор дал поручение разработать локальный законопроект, который смог бы запретить на территории Пермского края продажу снюсов несовершеннолетним.
ИСТОЧНИК KP.RU