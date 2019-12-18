«У нас полшколы на них подсели». В Перми родители в панике из-за снюсов, которые употребляют их дети

- О том, что такое снюс, мне рассказали ребята из параллели, когда я учился в седьмом классе, - объясняет ученик элитной пермской школы. – Они объяснили, что эта прикольная штука – один из заменителей никотина. И сейчас у нас в школе многие подсели на него. Бывает, что употребляют прямо на уроке, и никто об этом не догадывается.

Употребление снюсов пермскими подростками приобрело настоящий масштаб бедствия. Пластиковые коробочки с пакетиками никотина свободно продаются в интернете и магазинах, купить их не составляет большого труда. Ведь они считаются не табачными веществами, продажа которых запрещена несовершеннолетним, а никотинсодержащими. И продавцы могут свободно продавать его тем, кому еще не исполнилось 18 лет. Цена коробочки сравнима с двумя школьными обедами.

- Снюс - это средство, которое используется для поступления никотина в организм, - объясняет главный нарколог Пермского края Лариса Юркова. – Но точно сказать о составе снюсов сложно. Это не аптечный препарат и не продукт питания, в котором четко расписан состав. Самое главное – высокая доза токсичного синтетического никотина, которая содержится в одном пакетике. Это может приводить к передозировкам и серьезным последствиям для здоровья.

За последнее время в Перми было два случая, когда подростки поступили в токсикологию с никотиновым отравлением. Признаки того, что ребенок отравился никотином следующие: головокружение, предобморочное состояние, рвота. Однако со временем организм может привыкнуть к яду, как, к примеру, организм курильщика привыкает к сигаретам.

Непроизвольно снижать дозу никотина подростку помогает то, что он постоянно сплевывает слюну. И это один из признаков, который позволяет родителям понять, что их ребенок употребляет снюс. Однако сейчас снюсы могут выпускаться в виде конфет, а также могут наноситься на зубочистки, что затрудняет родителям возможность догадаться о том, что за вещество употребляет их ребенок.

Если снюсы употребляют длительное время, то на слизистой рта может появиться покраснение и раздражение, а также язвы в том месте во рту, где прижимается пакетик - между десной и губой.

Опасно, что дозировки в различных пакетиках разные: есть легкие, средние и с большой концентрацией никотина. В последнем может содержаться никотина столько, сколько в трех пачках сигарет. Здесь недалеко и до смертельной дозы.

Опасная «мода» на снюсы сейчас буквально захватила подростков Перми с 7 до 11 класса. А когда ребенок пытается изменить свое сознание с помощью какого-либо химического вещества - это уже первый шаг к наркомании.

- Известны случаи, когда старшие школьники покупали упаковку снюсов и продавали или просто давали бесплатно младшим, чтобы посмотреть на их реакцию, - объясняет Лариса Юркова. – И если все было нормально, то они и сами начинали употреблять. Поэтому важно объяснить своим детям, что если какой-либо взрослый что-то дает тебе, то брать ничего не нужно, потому что неизвестно, с какой целью тебе это дают!

P.S. На антинаркотической комиссии, которая прошла 17 декабря, губернатор дал поручение разработать локальный законопроект, который смог бы запретить на территории Пермского края продажу снюсов несовершеннолетним.