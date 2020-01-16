Прикамского детдомовца, убившего в США приемных родителей, отправили на лечение

Суд над подростком из прикамского детдома, убившего в США своих приемных родителей, отложили. Эдик Четин, ставший в Америке Карлом Эдвардом Брюэром, признан психически недееспособным и сейчас находится в психбольнице штата Техас.

Напомним, в 2016 году 17-летний подросток жестоко расправился со своими приемными родителями - 60-летним Троем Джином и 64-летней Мэри Шелдон Брюэрами. Он расстрелял их из пистолета, а потом упаковал тело матери в сумку.

Полицейские города Кроули узнали об убийстве из анонимного телефонного сообщения. Приехав по указанному адресу, полицейские взломали двери и обнаружили тела супругов. Их сын Карл в это время находился на втором этаже. При задержании он оказал сопротивление, и правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. На допросе в полиции подросток признался, что расстрелял своих родителей из пистолета во время семейной ссоры

За двойное убийство в штате Техасе, где жила семья Брюэров, предусматривается пожизненное заключение или смертная казнь. Но так как Карл Эдвард Брюэр во время убийства был еще несовершеннолетним, максимальный срок его наказания не сможет превысить 40 лет. Суд над ним должен был начаться в январе 2020 года, но в связи с результатом судебно-медицинской экспертизы его отложили.

«Мать пила без просыху»

Семья Брюэров усыновила двух братьев Эдика и Вову из Пешнигортского детдома в 2005 году. Их родную мать Марину Четину лишили родительских прав за 4 года до этого, когда Эдику не было и трех лет.

- Она молодая была, 22 года всего, когда ее родительских прав лишили в 2001 году, - рассказала «Комсомолке» одна из бывших воспитательниц детдома. - Нигде не работала. Только пила без просыху. Вот ребят у нее и забрали.

Вова сразу попал в детдом, а младший Эдик – только через год, до 3 лет он воспитывался в доме малютки.

- Никаких психических отклонений у Эдика не было, - вспоминает другая воспитательница. – У нас были такие, кого приходилось в стационаре держать. А он обычный, ничем особо не выделялся. И по ночам спал спокойно, кошмары его не мучили. Да, был импульсивным, вспыльчивым, но агрессии в нем не было.

Эдик в детдоме накануне усыновления

Трой Джин и Мэри Брюэры выбрали Эдика по фотографии. Тогда, в начале 2000-х годов, многие иностранцы приезжали за детьми в Россию. Во-первых, воспитанников в разных детдомах по стране было много, и их охотно отдавали на усыновление за границу. Во-вторых, дети имели славянскую внешность, что было немаловажно для тех, кто хотел скрыть, что ребенок приемный.

Вот и приглянулся американцам 6-летний белобрысый мальчуган. Приехали, погуляли с Эдиком по поселку. Ребенок абсолютно спокойно общался с незнакомыми людьми. Закапризничал только раз, когда узнал, что его хотят увезти одного, без старшего брата. Тогда Брюэры решили усыновить обоих.

«Заставляли спать на бетонном полу и лишали еды»

Три с лишним года назад, после убийства Брюэров, общественное мнение склонялось к тому, что виной всему гены матери-алкоголички. Дескать, что еще ждать от ребенка, рожденного от маргиналов.

Но во время следствия, как сообщило американское издание «Fort Worth Star-Telegram», ссылаясь на документы уголовного суда округа Таррант, оказалось, что приемные родители не слишком ласково обращались с детьми.

«Однажды учитель увидел Карла Эдварда, стоящего во дворе дома с двумя полными ведрами в руках. Его руки дрожали, но он стоял, потому что отец приказал ему не ронять ведра. Еще два педагога сказали следователям, что родители подростка вынуждали его спать на бетонном полу в гараже или отказывали в еде в качестве наказания. Однажды Карл даже упал в обморок в школе», - пишет издание.

На суде несколько учителей заявили, что они звонили чиновникам из Службы защиты детей по поводу предполагаемого физического и эмоционального насилия, которому подвергся Карл Брюэр. При этом они отзывались о подростке как «очень умном» и «не доставлявшем им много хлопот».

- Это необычное дело, - отметил адвокат Карла Брюера Джек Стрикленд. - В подобных случаях всегда есть две стороны, но не часто я вижу призывы к поддержке столь же сильные, как в этом случае.

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