19 января отмечается Крещение Господне. По этой причине накануне, 18 января, в 10-30 от Пермского Свято-Троицкого Стефанова мужского монастыря начнется Крестный ход на Иордань (Мотовилихинский пруд). А Крещенские купания пройдут 18-19 января.

Где окунуться в Крещение в Перми 2020.

Свердловский район - Пристанционная, 38 (на территории Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского монастыря).

Мотовилихинский район - 1-я линия, 53 (около Храма Богоявления Господня), Мотовилихинский пруд.

Дзержинский район - купель оборудуют на Мулянке в районе дома №17 по улице 2-я Мулянская.

Где окунуться в Крещение в Пермском районе 2020

- Тиминский пруд у деревни Шульгино в Гамовском сельском поселении

- Река Мулянка у деревни Кочкино и река Сыра у села Кольцова в Лобаново

- На пляже курорта Усть-Качка

Также в пресс-службе администрации Перми добавили, что у купелей оборудуют места, где можно будет согреться и переодеться. Рядом будут дежурить сотрудники МЧС, спасатели и полицейские.