"Там моя сестра горит, помогите!". Как спасали детей из пожара в Прикамье, пока их мать стояла и смотрела

- Ирина стояла и смотрела, как горит дом, где находятся ее дети, - говорит Евгения Калугина. - У нее, видимо, совсем нет материнского инстинкта.

Вечером 14 января в Березовке Кунгурского района произошел пожар в двухэтажном деревянном доме, где проживала многодетная семья. Огонь унес жизнь 4-летней Ани (имена детей и матери изменены - прим.ред.), ее 7-летний брат Дима сейчас находится в больнице. Их старшая сестра, по словам местных, в тот день гостила у бабушки.

- Страшно, что мать ребят убежала из дома, не забрав детей, а потом просто стояла и смотрела на пожар, - писали в социальных сетях местные жители.

Спасали детей друзья Егор Коньков и Евгения Калугина. Сам Егор сейчас находится в больнице - он не может открыть глаза из-за полученных ожогов. Но нам удалось поговорить с Евгенией.

Местные жители несут к дому игрушки. Фото прислали очевидцы

"Он закричал на всю улицу: "Где дети?!"

Евгения живет в Березовке, работает в местном магазине. У девушки - двое маленьких детей. Ее друг Егор - крестный дочки Евгении, они давно дружат семьями.

- В тот день Егор забрал дочь из садика, а я должна была зайти к ним домой за ней, - говорит Евгения. - У меня магазин как раз рядом с их домом. Примерно в 19.10 я закрывала магазин и вдруг услышала, что Егор кричит на всю улицу: "Где дети?!". Я сразу испугалась, выбежала на улицу и вижу, что горит дом.

Пожар случился на втором этаже. В это время Егор уже забрался на пристрой к дому и пытался попасть на второй этаж - знал, что там живут маленькие дети. Евгения скинула верхнюю одежду и попыталась подняться на второй этаж через первый, но там уже все заволокло густым дымом.

Евгения - сама мама, поэтому бросилась на помощь детям без раздумий. Фото из соцсетей

- Я побежала обратно на улицу, смотрю, а там стоит Ирина, мать детей, и с кем-то по телефону разговаривает, - вспоминает Евгения. - Даже не пытается спасти дочку и сына. Я переключилась на Егора, который пытался выбить раму и стекла, но прямо за окном, оказывается, стоял шкаф. Я ору: "Ломай его!". Егор пробил шкаф и смог попасть внутрь, но никого не нашел, поэтому вылез подышать. И вдруг раздался детский плач. Егор снова залез внутрь и стал кричать: "Дима, Дима, кричи, чтобы я тебя услышал". Ему удалось найти мальчика - тот был прямо возле печки. Егор схватил Диму, потащил к окну. Я кричу: "Кидай мне ребенка, я поймаю его".

"Там моя сестра горит!"

Егор вытащил Диму на улицу, тот скатился по козырьку пристроя прямо к Евгении. Они вместе упали в сугроб. Девушка, от шока плохо понимая, что происходит, видела, как в соседнем окне на втором этаже Егор ходит, перебирает горящие доски и ищет девочку. У него уже горели запястья.

- Я не могла понять, живой мальчик или нет, - вспоминает Евгения. - Я попросила помощи у прохожего, тот оттащил ребенка к дороге. Дима пошевелил ручкой, и я немного выдохнула. Потом мы перенесли его в магазин. Ребенок плакал и говорил: "У меня болят руки, ноги, лицо. Там моя сестра горит, помогите!". В это время дом уже тушили пожарные. Позже оказалось, что сестра Димы погибла.

Приехала "скорая помощь", и тот прохожий, который уже помогал Евгении, донес до медиков Диму. Девушка побежала за Егором домой. Он умывал лицо. Наверно, от шока, мужчина сначала отказался идти к медикам, но потом согласился.

Егор сделал все, чтобы спасти детей. Фото из соцсетей

- Вечером Егор вернулся домой из больницы, но утром 15 января я пришла к другу и увидела, что у него серьезные проблемы: лицо опухло и в ожогах, - говорит Евгения. - Мы пошли в больницу, откуда Егора увезли в ожоговый центр. Сейчас он ничего не видит, потому что просто не может открыть глаза. Пока проходит обследования.

"Испугалась и убежала"

В этой ситуации Евгению потрясла реакция Ирины, которая ничего не сделала для спасения собственных детей.

- Мне рассказали, что уже в больнице Дима говорил врачам, что когда начался пожар, они с сестрой испугались, - говорит Евгения. - А их мама просто убежала. То есть она бросила своих детей и ушла на улицу, понимаете? А еще меня поразило, что люди, которые тоже видели пожар, даже не попытались помочь нам с Егором. Стояли и смотрели.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Пока никто не задержан.

- Мы выясняем все обстоятельства происшествия, - добавил следователь Кунгурского межрайонного отдела Владимир Литвин.

Похороны Анны состоятся 16 января.

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