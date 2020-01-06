2020-01-06T09:38:13+03:00
Дом. Семья

В Прикамье дикая рысь, которая бродила по городу, куда-то исчезла

Прохожие больше не встречают ее на деревьях [видео]
Андрей МАТЛИН
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Ну как я вам? Фото: группа ВК "ЧП Кунгур".Ну как я вам? Фото: группа ВК "ЧП Кунгур".
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Похоже, в Пермском крае становится уже традицией, что в начале нового года дикие лесные кошки навещают прикамские города. Так, в феврале 2018 года рысь преспокойно прогуливалась в Мотовилихе в Перми в пяти метрах от прохожих.

В эти новогодние каникулы симпатичная зверюга пожаловала в Кунгур. Жители города с тревогой стали делиться в соцсетях фотографиями большущей кошечки, которая, сидя на деревьях, с любопытством рассматривала прохожих.

Рысь в Перми.

Очевидцы позвонили спасателям. Те приняли в точности такое же решение, как и пермяки в свое время, – не трогать зверя, а ждать, когда рысь уйдет обратно в лес. Они предположили, что дикая кошка могла забрести в город в поисках пищи, либо ее напугал шум снегоходов, на которых кунгуряки отправились за город в праздничные дни. На всякий случай спасатели попросили горожан не подпускать близко к рыси детей.

- По совету охотоведа мы решили не трогать зверя, - объяснили в городской службе спасения. - Сейчас животного в городе уже нет. Скорее всего, рысь самостоятельно слезла с дерева и ушла в лес.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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