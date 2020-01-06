В Прикамье дикая рысь, которая бродила по городу, куда-то исчезла

Похоже, в Пермском крае становится уже традицией, что в начале нового года дикие лесные кошки навещают прикамские города. Так, в феврале 2018 года рысь преспокойно прогуливалась в Мотовилихе в Перми в пяти метрах от прохожих.

В эти новогодние каникулы симпатичная зверюга пожаловала в Кунгур. Жители города с тревогой стали делиться в соцсетях фотографиями большущей кошечки, которая, сидя на деревьях, с любопытством рассматривала прохожих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/640115" frameborder="0"></iframe> Рысь в Перми.

Очевидцы позвонили спасателям. Те приняли в точности такое же решение, как и пермяки в свое время, – не трогать зверя, а ждать, когда рысь уйдет обратно в лес. Они предположили, что дикая кошка могла забрести в город в поисках пищи, либо ее напугал шум снегоходов, на которых кунгуряки отправились за город в праздничные дни. На всякий случай спасатели попросили горожан не подпускать близко к рыси детей.

- По совету охотоведа мы решили не трогать зверя, - объяснили в городской службе спасения. - Сейчас животного в городе уже нет. Скорее всего, рысь самостоятельно слезла с дерева и ушла в лес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье рысь забежала в город и устроилась на дереве

Местные жители ждут, когда ей надоест рассматривать прохожих и она убежит в лес (подробнее…)

Дикая рысь, прогуливающаяся по улице в Перми, попала на видео

Она никак не реагирует на людей [видео] (подробнее…)