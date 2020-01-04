2020-01-04T12:46:02+03:00
Звезды

В Пермском крае прошли съемки фильма «Последний богатырь-2»

Продолжение популярной сказки снимали на Крестовой горе
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Замороженный богатырь на горе Крестовой. Фото: компания DisneyЗамороженный богатырь на горе Крестовой. Фото: компания DisneyФото: кадр из фильма
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Фильм «Последний богатырь», вышедший на экраны страны в октябре 2017 года, стал одним из самых кассовых фильмов российского производства за всю историю отечественного проката, собрав более 1,7 миллиарда рублей. Зрители горячо восприняли историю об обычном москвиче по имени Иван, который оказался сыном Ильи Муромца и неожиданно перенесся в сказочную страну Белогорье. Грех было бы этим не воспользоваться и не снять продолжение фильма. Так и поступили компания Disney в России совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия».

Съемки начались еще летом. Фото: кадр из фильма

Съемки начались еще летом.Фото: кадр из фильма

- В Белогорье начинаются Богатырские игры, но в самый разгар состязаний пробуждается древнее зло, и само существование волшебного мира оказывается под угрозой, - поделились сюжетом новой сказки на киностудии Disney. - Чтобы спасти Белогорье, Ивану придется объединиться со старыми друзьями и новыми недругами и отправиться в дальнее и опасное путешествие за пределы известного мира…

Съемки продолжения под названием «Последний богатырь: Корень зла» начались летом 2019 года в Подмосковье. А в декабре на Крестовой горе под Губахой прошли натурные съемки. Там снимали, а частности, замороженных богатырей. Одного из них засняла местная жительница Наталья Тачкина.

Фото: Наталья Тачкина, группа ВК «Подслушано Губаха».

Фото: Наталья Тачкина, группа ВК «Подслушано Губаха».

Напомним, что там же, на Крестовой горе, снимали фильм "Сердце Пармы".

Как сообщили на киностудии Yellow, Black and White, картина «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 24 декабря 2020 года.

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В Пермском крае начались съемки фильма по роману Алексея Иванова (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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