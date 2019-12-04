Жители деревни Шумиха Нытвенского городского округа получили возможность подключаться к газу раньше на год

В Нытвенском городском округе завершено строительство межпоселкового газопровода высокого давления от села Шерья до деревни Шумиха. Строительство было начато в мае этого года. А уже в декабре жители получили возможность подключать свои дома к газу. Протяженность объекта составила 4,5 км.

Параллельно со строительством межпоселкового газопровода подрядная организация построила порядка 8,5 км газораспределительных сетей внутри населенных пунктов. Мощностей новых газопроводов хватит на обеспечение газом 173 домов и нескольких социально значимых объектов (школа, дом культуры и т. д.).

«Во всех филиалах компании у нас работает служба «Единое окно», где с заявителем по газификации работает один специалист, это исключает «беготню» по кабинетам и прочие неудобства. Мы регулярно осуществляем выезды в газифицированные населенные пункты, чтобы собирать с жителей заявки на подключение и помочь им в оформлении документов», – отметил директор краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь» Виталий Котов.

В планах на следующий год в Нытвенском городском округе будет выполняться строительство еще одного важного для территории межпоселкового газопровода с. Григорьевское - с. Покровское. При этом возможность подключиться к газу появится у порядка 200 домовладений и объектов социальной направленности. Так же в планах обустроить распределительные сети в микрорайоне «Черемушки» поселка Уральский. «Увеличению темпов газификации способствует слаженная работа: краевого правительства, муниципальных властей и «Газпрома.» Важно не просто провести межпоселковые газопроводы до деревень, важно, чтобы они дошли в сами населенные пункты и непосредственно жителей», - сообщил и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Александр Шицын.

Напоминаем, с 2017 по 2018 годы в рамках реализации программы газификации в Прикамье было построено 63 газопровода общей протяжённостью почти 800 км, это позволило обеспечить газом более 13 тысяч домовладений. Для сравнения – в 2015 цифра была в три раза меньше.