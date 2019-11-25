2019-11-25T11:11:18+03:00
Общество

Десять минут на пересадку: В Перми расписание автобуса №2 синхронизировали с движением электричек.

Время на переход взяли с запасом
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Конечная остановка автобуса №2 перенесена к Заводу ШпагинаКонечная остановка автобуса №2 перенесена к Заводу ШпагинаФото: Василий Вахрин
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В Перми с понедельника, 25 ноября, изменилось расписание автобуса № 2, который соединяет станции Пермь-II и Пермь-I. Напомним, маршрут был создан для того, чтобы заменить на этом участке электрички. Поэтому было решено синхронизировать его расписание с приходом электропоездов на Пермь-I. Так как неделю назад конечной остановкой автобуса №2 стал Завод Шпагина, пассажирам Горнозаводской ветки теперь приходится добираться от перрона до автобуса по переходу через железнодорожные пути. На преодоление этого маршрута в расписании автобуса заложили 10 минут.

К примеру, городская электричка из Голованово приходит на Пермь-I в 8.06, а автобус пойдет в центр города в 8.16. Электропоезд из Кизела остановится на станции в 8.16, автобус отправится в путь в 8.26.

- Конечно, сам путь от электрички до автобуса занимает пять минут, - объяснила пресс-секретарь департамента транспорта администрации Перми Алена Власова. – Но мы взяли время с запасом, чтобы и маломобильные горожане могли успеть на автобус. Да и вообще, зима, скользко. Не надо, чтобы люди торопились.

Аналогично действует расписание и в обратном направлении, но там на пересадку дается 12 минут – чтобы пассажиры успели купить билет в привокзальных кассах. Например, электричка в сторону Углеуральской приходит на станцию Пермь-I в 7.22, а автобус доставит пассажиров на остановку в 7.10.

Подробное расписание автобуса указано на сайте департамента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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