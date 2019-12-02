С 1 декабря пермяки могут не носить в карманах и кошельках кучу мелочи, чтобы купить билет на автобус, а оплачивать проезд с помощью единой транспортной карты. Карта – удовольствие не бесплатное, она стоит 50 рублей, зато пользоваться ею можно будет долго. Пока проезд по карте будет стоить так же, как и за наличный расчет – 20 рублей. Но с введением нового тарифного меню, когда стоимость билета вырастет до 26 рублей, при оплате по карте 2 рубля на каждой поездке можно будет сэкономить.

- Пополнять баланс карты можно на любую удобную сумму, но не менее 20 рублей, - рассказали в городском департаменте транспорта. – Деньги хранятся на карте в течение неограниченного количества времени. При последующем пополнении неизрасходованные средства будут суммироваться с пополненными.

Где в Перми можно купить транспортную карту

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Ленина, 68, пн-пт с 8.00-19.45, сб с 10.00 до 17.45, вс – 10.00 – 15.45.

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ул. Баумана, 19, пн-пт с 8.00-19.45, сб с 10.00 до 17.45, вс – 10.00 – 15.45.

Ул. Карпинского, 63, пн-пт с 8.00-19.45, сб с 10.00 до 18.45, вс – 10.00 – 14.45.

КИРОВСКИЙ РАЙОН

Ул. Адмирала Ушакова, 20, пн-чт с 10.00-18.45, пт с 10.00 до 17.45, перерыв с 14.00 до 15.00.

Ул. Адмирала Ушакова, 55, пн-сб с 10.00-19.40, вс – 10.00 – 17.45.

Ул. Маршала Рыбалко, 84А, пн-пт с 10.00-18.45. перерыв с 14.00 до 15.00.

Ул. Маршала Рыбалко, 43А, пн-пт с 8.00-19.45, перерыв с 14.00 до 14.30,

сб-вс с 10.00 до 17.45.

Ул. Оборонщиков, 4, пн-чт с 8.30-17.15, пт с 8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ул. Богдана Хмельницкого, 7, пн-пт с 9.00-17.45, перерыв с 14.00 до 15.00.

МОТОВИЛИХИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Ивана Франко, 44, пн-пт с 9.00-19.45, сб с 10.00 до 17.45, вс – 10.00 – 14.45.

Ул. Анри Барбюса, 47 («Пятерочка»), пн-пт с 10.00-19.00. перерыв с 14.00 до 15.00.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

Ул. Василия Каменского, 26, пн-чт с 9.00-17.45, пт с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.

Ул. Пермская, 230, пн-чт с 10.00-18.45, пт с 10.00 до 17.45, перерыв с 14.00 до 15.00.

Ул. Ветлужская, 66, пн-чт с 9.00-17.45, пт с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00.

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН

Ул. Вильямса, 37Б, пн-пт с 8.00-19.45, сб с 10.00 до 17.45, вс – 10.00 – 14.45.

Ул. Маршала Толбухина, 17, пн-пт с 9.00-19.00, сб с 10.00 до 17.00.

Ул. Социалистическая, 13, пн-пт с 10.00-18.45, перерыв с 14.00 до 15.00, сб с 10.00 до 17.45.

Ул. Репина, 63, пн-пт с 9.15-19.45, перерыв с 14.00 до 14.30, сб с 10.00 до 17.45.

СВЕРДЛОВСКИЙ РАЙОН

Ул. Солдатова, 32 («Меркурий»), пн-пт с 10.00-19.00, сб с 10.00 до 17.40, вс – 10.00 – 15.40.

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