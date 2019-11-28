"Он воет на всю округу". В Прикамье волонтеры пытаются спасти пса, который уже несколько лет сидит в гараже

- Как только мы узнали про запертого в гараже пса, первое желание было – пойти, сломать запоры и забрать собаку, - говорит директор соликамского приюта для бездомных животных «Помоги найти друга» Яна Костарева. - Пришли, посмотрели, замок слабенький. Но потом все же переговорили с полицейскими. В полиции нам посоветовали так не делать: строение и собака ведь чужие, и забрать пса можно только по решению суда. Тогда мы решили сначала найти хозяина.

В Пермском крае волонтеры спасают пса, который уже несколько лет заперт в гараже 00:00 00:00

Так выглядит гараж-будка с запертой собакой.Фото: Василий Вахрин

Эта история всколыхнула не только Соликамск. 19-летний местный житель выложил в соцсети два видео, которые он снял с перерывом в несколько месяцев. Одно – в январе, другое – в ноябре этого года. На обоих слышно и видно, как в заржавленном железном гараже-будке лает и воет запертая внутри собака. При этом погода на улице далеко не летняя - вокруг лежит снег.

- Я еще раньше обнаружил, что там заперт пес, еще года полтора назад, - рассказал нам Александр. – Думал, думал, что делать, и решил выложить видео. Ведь нельзя так мучить собаку, это хуже, чем клетка. В январе, помню, вообще стоял жуткий мороз и, судя по отсутствию следов на снегу, к собаке давно никто не наведывался.

После того, как Александр разместил в соцсети видео, а мы опубликовали заметку об этом на сайте «Комсомольской правды», множество людей стали обсуждать этот случай.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/746621" frameborder="0"></iframe> В Прикамье хозяин на целый год запер охотничьего пса в железном гараже-будке. Видео: Василий Вахрин.

- Мне в комментариях писали, чтобы я сорвал замок и освободил пса, - говорит Александр. – Я бы сделал это, если бы не уголовная ответственность. Собак я люблю, три года назад я взял в приюте щенка, он был пугливый, прежние хозяева его избивали. Только через полгода Фред отмяк. Это он меня потянул к гаражу, почуяв, что там томится его собрат.

Мы позвонили соликамским зоозащитникам. Яна Костарева рассказала, что волонтеры отправились разыскивать владельца пса. Поздно вечером они его нашли - Соликамск город не маленький.

Волонтеры решили действовать по закону.Фото: Василий Вахрин

- Зовут его Борис, он пенсионер, утверждает, что это охотничий гончий пес, и что он его каждый день проведывает и кормит, - сообщила волонтер Людмила. - Он пообещал, что завтра покажет его и нам, и вам и продемонстрирует, в каких условиях содержится собака, так что приезжайте. Он сказал, что весь день будет нас ждать.

В соликамском приюте для бездомных животных готовы взять пса.Фото: Василий Вахрин

И мы поехали.

Но в квартире Бориса нам так никто и не открыл дверь, из-за нее только громко лаяла какая-то маленькая собачонка. Мы звонили еще и еще. Пытались ждать хозяина у гаража, стучать в железную дверь, – все напрасно.

Сергей говорит, что собачий лай из этого гаража доносится уже лет пять.Фото: Василий Вахрин

Из-за запоров в заржавленном гараже-будке раздавался лишь тоскливый лай запертого там пса. Свет туда попадал только через зарешеченное окошечко, маленькое, дециметра два по размерам, не больше. Волонтер Люба просунула руку в щель над дверью. «Похоже, что досками изнутри обшито, - предположила она. – Но не уверена».

Соседка по гаражу говорит, что видела, как хозяин носил еду собаке и выгуливал ее.Фото: Василий Вахрин

Волонтеры пообещали, что добьются, чтобы хозяин пса им все же показал, в каких условиях содержится собака. Сначала попробуют его убедить последовать рекомендациям кинологов, а если откажется - будут думать, что делать дальше.

- Если он не прислушается к рекомендациям, боюсь, пес там долго не протянет, - говорит Людмила.

Собак в приюте кормят и выводят на прогулку.Фото: Василий Вахрин

МНЕНИЕ КИНОЛОГА

- Я знаю, что многие охотники держат своих собак на улице в будках, потому что им кто-то когда-то сказал, что так делать не только можно, но и нужно, - объясняет директор соликамского приюта Яна Костарева. – Но они не понимают, что при этом обязательно должны быть соблюдены некоторые условия. Во-первых, пес не должен круглосуточно сидеть во тьме или даже хотя бы во мраке. Зрение при этом страдает точно так же, как у человека. И представляете, какой это стресс, когда животное лишь изредка выводят на яркий свет? Поэтому размер окна точно нужно увеличивать. Надо убедиться также, что внутри гаража есть хотя бы утепленная будка, в которой пес может укрываться от стужи. Стрессовая ситуация у собаки может возникать и из-за гулкого эха, которое раздается, когда она лает в железных стенах, если те не отделаны хоть каким-то звукопоглощающим материалом. Насколько мне известно, многие владельцы охотничьих собак пренебрегают элементарными правила по их содержанию. А потом удивляются, почему они начинают ошибаться на охоте и быстро выходят из строя.

Будка-гараж стоит среди других гаражей.Фото: Василий Вахрин

Между прочим, такая деталь: соседи по гаражу рассказывают, что уже лет пять слышат собачий лай из этой будки. А волонтеры рассказывают, что хозяин запертой собаки их уверял, что в ней теперь сидит молодой пес, которого он поместил туда совсем недавно. А до этого якобы там жила другая охотничья собака, но ее загрызли волки на охоте.

КСТАТИ

С 2020-го начинает действовать закон «Об ответственном обращении с животными». Председатель Комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил, что одного закона недостаточно - нужно обновить Кодекс об административных правонарушениях. Поправки уже готовы.

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