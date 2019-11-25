«Самого бы туда замуровать!» В Прикамье хозяин на целый год запер собаку в темном холодном гараже

Житель Соликамска выложил в социальной сети сразу две видеозаписи. Одну он сделал в начале этого года, 20 января. Другую снял совсем недавно, 24 ноября. Съемка сделана в одном из маленьких гаражных кооперативов.

В начале года соликамец водил на прогулку своего пса. Когда они с собакой проходили мимо железного гаража, заметенного снегом, его пес потянул хозяина к нему и стал обнюхивать запертые ржавые железные ворота. Изнутри из гаража раздался жалобный вой – там в темноте в январскую стужу сидела взаперти собака. Все гаражи в маленьком кооперативе были занесены снегом, сюда явно давно никто не наведывался.

В конце года владелец домашнего пса вновь пришел в это же место. Все повторилось: он услышал, как внутри заржавленного, занесенного снегом гаража опять заскулила собака.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/745740" frameborder="0"></iframe> В Прикамье хозяин целый год держит собаку в холодном темном гараже. Видео: Александр Ижболдин..

- Пса в гараже закрыли, сегодня 24 ноября, скоро год пройдет, и ничего не изменилось, - слышно, как возмущается автор видео. – Ладно, хоть, видимо, кормят его. Не оставляйте так собак, это хуже клетки!

К его возмущению присоединяются и другие пользователи страницы ВКонтакте «Подслушано Соликамск».

- Что это за хозяин, сам бы посидел в темноте и холоде. Насколько жестоки бывают люди к своим питомцам!

- Сердце кровью обливается! Самого бы туда замуровать.

В конце концов, кто-то предлагает: «Нужно позвать МЧС, чтобы замки сломали, собак так держать нельзя!»

Но пока пес по-прежнему остается взаперти в темном студеном гараже.