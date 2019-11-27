2019-11-27T10:34:13+03:00
Происшествия

Житель Прикамья, осужденный за тройное убийство, признался еще в шести

Он уже отбывает пожизненный срок в Соль-Илецке
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
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В полиции рассказали, что осужденный за тройное убийство 52-летний житель Краснокамска, признался еще в шести убийствах и причинении тяжкого вреда здоровью.

- В августе 2004 года в Краснокамске на одной из улиц мужчина нанес несколько ударов ножом ранее незнакомому мужчине, который от полученных ранений он скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В ноябре 2004 года он поссорился со знакомым и нанес ему несколько ударов кулаком в лицо, а затем – два удара ножом. Мужчина также скончался. 1 января 2005 года в городе Краснокамске в квартире своего знакомого он нанес множественные удары молотком по голове малознакомому мужчине, который от полученных травм тоже скончался на месте.

- Осужденный уже отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в городе Соль-Илецк, - рассказал на пресс-конференции начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Голдобин. - Сотрудники уголовного розыска неоднократно выезжали в служебные командировки в это исправительное учреждение и сумели раскрыть еще шесть убийств и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенные на территории Краснокамска с 2002 по 2007 год. Причем, сейчас осужденного продолжают проверять на причастность к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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