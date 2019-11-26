«Чо вы меня бесите?» Воспитателей из пермского частного детсада, которые кричали матом на малышей, могут уволить

- Конечно, вызывали мы и воспитателя, и нянечку, разговаривали с ними, да только что они скажут? Сидели и молчали, - говорит заместитель прокурора Орджоникидзевского района Перми Светлана Ошева.

Прокуратура проверила частный детский садик, где воспитатель и нянечка кричали матом на малышей. Заведующей вынесли представление об устранении выявленных нарушений. А это значит, что сотрудников, которые позволили так вести себя с детьми, необходимо строго наказать - вплоть до увольнения. Еще свое слово в этой истории должны сказать полиция и следственный комитет, они проверяют уголовную составляющую этого ЧП.

Шансон против детского плача

Некрасивая история произошла в одном из частных садов в Орджоникидзевском районе Перми. Вот лишь несколько рекламных слоганов этого дошкольного учреждения: «Нам доверяют самое дорогое», «С любовью и заботой к Вашим детям!», «Мы растим Будущее».

На деле же за красивыми словами скрывалось совсем не то, о чем обещало руководство.

"Вы долбанулись? Прибью вас всех!" Родители записали на диктофон, как воспитательница в саду орет на детей матом 00:00 00:00

- Наш сын ходил в этот детский сад всего две недели, - рассказал папа пострадавшего мальчика Дмитрий. - Потом мы оставили его на полный день. Вечером ребенок пришел домой в трансе, сел в угол и что-то бормотал себе под нос. Я спросил: «Что случилось?» - «Тетя Сашу по головке бам-бам», - ответил сын.

На следующее утро родители оставили в шкафчике включенный диктофон. А когда забрали сына домой и прослушали запись, пришли в ужас.

Началось все в восемь утра. На записи слышно, как воспитательница кричит: «Ты сколько можешь орать уже? Надоел! Все мозги вынес! С утра орешь, сил никаких нет уже!» Дети продолжают реветь, а няня и воспитательница хохочут: мол, может, их спать уже уложим?

- Чо вы меня бесите? Ну, ты чо орешь? Иди спать, а? Иди отсюда, ты задолбал меня уже, хватит реветь, - обращается педагог к малышам, которым и двух лет не исполнилось.

Затем, чтобы не слышать плач, взрослые включили музыку. И не веселые детские песенки, а шансон. Да так громко, чтобы заглушить рев плачущих малышей.

«Заткнись, твоя мама на работе!»

- Услышали мы на записи и своего сына, - говорит Дмитрий. - Взрослые что-то заставляют его делать, а он кричит: «Нет, нет!» и зовет на помощь: «Папа! Мама!»

- Заткнись, твои мама и папа на работе! – кричат на малыша взрослые, а потом пытаются положить его спать.

- День, день! - рыдает мальчик.

Первое, что сделали родители малыша, услышав шокирующую аудиозапись, - написали заявление на отказ от услуг такого детского сада, обратились в прокуратуру и сводили своего малыша к психотерапевту. Специалист сделал заключение, что ребенок перенес психологическую травму.

- Мы не считаем, что увольнение воспитателя - это достаточное наказание для взрослых, которые осознанно так вели себя с детьми, - говорят родители мальчика. - Считаем, что они должны ответить перед судом, а не объясняться в кабинете. Вдобавок они должны финансово компенсировать родителям пережитое. Мы ведь так до сих пор никаких извинений и не получили!

Пока продолжается проверка, в детском саду от комментариев отказываются.

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