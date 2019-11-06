«Задолбал уже, весь мозг вынес». Пермяки записали на диктофон, как воспитательница в детском саду кошмарит малышей

- Это невозможно слушать, слезы наворачиваются, - комментируют пермяки аудио, которое опубликовали в соцсетях родители двухлетнего Макара.

«Тетя Яшу бам-бам по головке»

Их сынишка ходил в частный детский сад в Орджоникидзевском районе Перми. Вот лишь несколько рекламных слоганов этого дошкольного учреждения: «Нам доверяют самое дорогое», «С любовью и заботой к Вашим детям!», «Мы растим Будущее», «У нас работают только опытные педагоги, хотите убедиться - приходите к нам на экскурсию».

На деле же за красивыми словами скрывалось совсем не то, о чем обещало руководство.

- Макарик ходил в этот детский сад всего две недели, - рассказывает его папа Дмитрий. – Неделю назад мы оставили его на полный день. Вечером он пришел домой в трансе, сел в угол и что-то бормотал себе под нос. Я спросил у сына, что случилось?

- Тетя Яшу по головке бам-бам, - ответил малыш.

На следующее утро родители оставили в шкафчике включенный диктофон. А когда через три часа забрали сына домой и прослушали запись, пришли в ужас.

Шансон против детского плача

Началось все в восемь утра, когда все родители уже ушли на работу. На записи слышно, как воспитательница начала орать на Яшу: «Яша! Яша! Ты сколько можешь орать уже? Надоел! Все мозги вынес! С утра орешь, сил никаких нет уже!»

"Вы долбанулись? Прибью вас всех!" Родители записали на диктофон, как воспитательница в саду орет на детей матом 00:00 00:00

Дети продолжают реветь, а няня и воспитательница хохочут и советуются, мол, может, их спать уже уложим?

Все режимные моменты в детском саду сопровождались криком.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Чо вы меня бесите? Ну, ты чо орешь? Иди спать, а? Иди отсюда, ты задолбал меня уже, хватит реветь, - обращается педагог к малышам, которым и двух лет не исполнилось.

Затем, чтобы не слышать детский плач, взрослые включили музыку. И не веселые детские песенки, а шансон. Да так громко, чтобы заглушить рев плачущих малышей.

Далее судя по записи, воспитательница вышла в коридор, нервным голосом напевая песню собственного сочинения «Как зае… вы, пойдите нах… все вы, сил нет моих уже. Как надоели вы, с ума сойти, сойти. Сейчас прибью я нах… Задолбали вы».

Потом по расписанию был завтрак. А на записи: «Ты почему сидишь не на своем месте?», «Миша, я сейчас возьму это сама. А… дайте мне что-то тяжелое», «Закрой рот, ты меня выбесила сегодня, закрой рот сказала!»

«Заткнись, твоя мама на работе!»

- Услышали мы на записи и Макара, - говорит Дмитрий. - Взрослые что-то заставляют его делать, а он кричит: «Нет, нет! И зовет на помощь: папа! мама!».

- Макар, заткнись, твои мама и папа на работе! – кричат на малыша взрослые, а потом пытаются положить его спать.

- День, день! – рыдает мальчик.

- Прослышав эту запись, мы тут же в жесткой манере позвонили руководству и потребовали отстранить неадекватного воспитателя от работы, - продолжает Дмитрий.

- Я по первому звонку не выезжаю, - ответила им администратор.

Вскоре родителям перезвонила заведующая.

- Это вопиющий случай, мы не будем умалчивать это, и подадим в суд, - высказали ей родители.

- Я сама вас засужу, я 10 лет работаю с детьми и единственные, от кого их следует защищать – это от таких родителей, как вы, - сказала они и отключилась.

Малыши не переставали плакать, а их никто не успокаивал.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Первое, что сделали родители малыша – написали заявление на отказ от услуг такого детского сада, обратились в прокуратуру и сводили своего малыша к психоаналитику.

Итог обследования: ребенок перенес психологическую травму и испытывает тревогу. В дальнейшем ему будет очень тяжело повторно адаптироваться в детском саду.

В семье решили, что ближайшие несколько месяцев Макар проведет дома, с мамой. Ему сейчас страшно оставаться даже с бабушками и дедушками.

- В прокуратуру Орджоникидзевского района действительно поступило обращение от родителей, чей ребенок ходил в частный детский сад, сейчас по данному обращению проводится проверка. Срок проведения проверочных мероприятий - 30 дней, при наличии основания мы будем применять меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе пермской краевой прокуратуры.

- Пока идет проверка, мы не даем комментариев и считаем, что неприемлемо и незаконно распространять информацию до того, как проверка завершится, - ответили нам в частном детском саду.