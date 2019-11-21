2019-11-21T14:49:05+03:00
Общество

«А бокал винишка можно?» Сколько нельзя пить, чтобы сдать анализ на права по новым правилам

И сколько придется платить пермякам за медсправку[аудио]
Екатерина ГАСПЕР
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Перед сдачей анализов для водительского удостоверения нужно воздержаться от алкоголя как минимум на два дня.Перед сдачей анализов для водительского удостоверения нужно воздержаться от алкоголя как минимум на два дня.Фото: Евгения ГУСЕВА
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С пятницы, 22 ноября, в России изменяются правила получения медицинской справки для водительских прав. Теперь нужно будет пройти дополнительные обследования – анализ мочи на наркотические средства и психотропные вещества и анализ крови на CDT-белок, который является маркером хронического алкоголизма. Люди встали в огромные очереди в наркодиспансере - все хотели успеть получить справки по старым правилам.

Стоимость исследования мочи составит до тысячи рублей, в зависимости от территории Пермского края. Например, в Перми этот анализ можно будет сдать за 800 рублей. Цена исследования крови – 2100 рублей. Итого стоимость справки для категорий А и В составит примерно 3800 рублей, это прежние 900 рублей плюс новые анализы, и 5400 для категорий С, D и Е – прежние 2,5 тысячи на расширенное исследование и новые анализы. Цена в территориях края может быть немного другой.

«Пришлось вставать в 6 утра". Пермские водители попали в "пробку" в очереди за справкой

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У водителей сразу возник вопрос – сколько же нельзя пить перед тем, как нужно сдавать эти анализы? Врачи успокаивают – забывать об алкоголе на месяцы не требуется, но и злоупотреблять, конечно, не стоит.

- Чтобы успешно сдать анализ и получить разрешение водить машину, достаточно не пить пару дней, - прокомментировал пермский психотерапевт Александр Вайнер. - По большей части все зависит от того, как много человек пьет и как хорошо у него работают почки. В норме алкоголь выводится из организма за 8 часов. То есть вы можете выпить немного пива и уже через 8 часов садиться за руль, в крови у вас будут допустимые промилле. За два дня из организма выветрится все, и можно уверенно идти на сдачу анализа. Но это если мы говорим не о запойном алкоголике, а об обычном человеке, который позволяет себе по бокальчику по вечерам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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