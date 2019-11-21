«Ползарплаты за справку?» Пермяки штурмуют наркодиспансер, чтобы пройти комиссию по старым правилам

- Еще немного, и мы все тут разнесем! Кошмар какой-то, - возмущается пермский водитель Сергей.

Он, как и сотни пермяков, пришел за медицинской справкой для водительского удостоверения в краевой наркодиспансер на Монастырской 95б и попал в жуткую очередь. На этой неделе там небывалый ажиотаж - на днях стало известно, что цена за услугу с пятницы, 22 ноября, возрастет в 6 - 7 раз, и люди старались успеть получить ее по прежней цене.

Успеть до «черной пятницы»! Россияне выстроились в гигантские очереди за медсправками для водительских прав, чтобы успеть до повышения цен 00:00 00:00

Занимают очередь с 6 утра

Очередь начинается уже при входе, холл наркодиспансера полностью заполнен людьми. А дальше люди растекаются по коридорам.

- Я стою здесь уже два часа, и за это время продвинулся лишь на несколько метров, - грустно говорит водитель Игорь, которому нужно продлить права. – Причем, очереди здесь три – сначала в регистратуру, потом в кассу и к врачам. Пока я стою в регистратуру, я в начале пути. Надеюсь, что до двух часов все сделаю.

Игорь находится в наркодиспансере с самого утра, с 8.30. По его словам, регистратура работает до 16 часов, и ровно в это время там закрывают окно.

- От кого-то услышал, что вчера после закрытия в очереди оставалось еще человек 200. А как не стоять! В прошлый раз я заплатил за справку 920 рублей, а с завтрашнего дня, говорят, будет больше 7 тысяч!

«Пришлось вставать в 6 утра". Пермские водители попали в "пробку" в очереди за справкой 00:00 00:00

- При этом печати врачи ставят за несколько секунд, даже не поднимая головы! – сердится женщина по соседству. – Это рассказал молодой человек, который уже получил справку. Столько стоять в очереди, чтобы провести в кабинет всего несколько минут.

В коридорах не протолкнуться. Люди стоят и на лестнице на второй этаж. Очень душно, почти все в верхней одежде. Кто-то пытается протиснуться через толпу с маленьким ребенком, мальчик испуганно смотрит на взрослых и тянется за рукой мамы.

Павел уже получил долгожданную справку.Фото: Василий Вахрин

Пермяк Павел оказался счастливчиком, он уже получил медицинское заключение. Мужчина рассказывает, что пришел в 6.30 утра и уже был 19-м в очереди. Простоял три с лишним часа.

- Услышал по телевизору, что дикие очереди, и сразу пошел, - говорит он. – Я работаю на стройке, и так совпало, что у меня сегодня выходной. Я сразу ринулся сюда. Еще до начала приема здесь был полный холл, а наверху – просто не пройти. Люди с 6 утра занимают очередь. Почему не предупредили хотя бы за две недели?!

«Продам очередь!»

Наверное, единственное, куда нет очереди – это в гардероб. Люди толпятся даже в туалете.

- Спасайте автомобили! – вдруг раздается истошный мужской крик.

Многие буквально прилипли к окнам – на улице при въезде в наркодиспансер начал работать эвакуатор. Там, к слову, тоже ажиотаж, машины стоят в несколько рядов. Многие оставляли свои автомобили за два квартала.

Пока люди стояли в очереди, их машины начали увозить на эвакуаторах.Фото: Василий Вахрин

Женщина у кабинета врача облегченно вздыхает, мол, хорошо, что сегодня приехала без машины. Перед ней в очереди – только один человек. «Последний круг ада», - устало улыбается она.

На лестнице на второй этаж ситуация еще хуже. Пространства там меньше, духоты – больше. Девушка Ксения вздыхает – ее уже потеряли на работе:

- Я отпрашивалась только на утро, но, видимо, проторчу здесь целый день. За два часа продвинулась всего на полкоридора. Начальник уже ругается, а что я могу поделать. Мне нужно именно сегодня получить эту справку, переплачивать столько денег не смогу.

- Меня это тоже очень не устраивает! – вторит ей соседка Юлия (они познакомились в очереди). – Посадили бы больше народу и быстрее бы принимали.

Некоторые улыбаются, но все больше людей начинают злиться и раздражаться. Ксения рассказывает, что настроение в очереди пока нормальное, есть даже шутники, которые предлагают «продать очередь», но через час – полтора все может измениться.

- Это форменное безобразие! – не выдерживает мужчина по имени Сергей. – Так резко объявили о повышении, все и побежали. Многие пришли с работы, это время никто не оплатит. Пусть ускоряют процесс, иначе мы сейчас все тут снесем!

Очередь уходила на второй этаж.Фото: Василий Вахрин

Вдруг в толпе проносится гул – прошел слух, что в порядке живой очереди будут принимать до 12.40, потом – только по записи. «Какая запись! Я вчера вечером звонила, мне сказали, что ближайшая запись только на 2 декабря», - возмущается Ксения.

На тех, кто буквально бежит вниз с долгожданной справкой в руках, смотрят с неприкрытой завистью. «Как экзамен сдаем, в такой ситуации оказались, получил «пять» - принимай поздравления», - пошутил кто-то.

«7,5 тысяч? Неправда!»

За комментариями мы обратились к заместителю главного врача по организационно-методической работе Григорию Козюкову. По его словам, Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в приказ № 344-Н, который регламентирует медицинское освидетельствование водителей транспортных средств. Теперь в приказе появились дополнительные обследования – анализ мочи на наркотические средства и психотропные вещества и анализ крови на CDT-белок, который является маркером хронического алкоголизма.

Изменения вступают в силу с 22 ноября этого года.

- Цель нововведений – исключить выдачу водительских удостоверений лицам, страдающих алкоголизмом и наркоманией, - пояснил Григорий Козюков.

Стоимость исследования мочи составит до тысячи рублей, в зависимости от территории Пермского края. Например, в Перми этот анализ можно будет сдать за 800 рублей. Цена исследования крови – 2100 рублей.

- Итого стоимость справки для категорий А и В составит примерно 3800 рублей, это прежние 900 рублей плюс новые анализы, и 5400 для категорий С, D и Е – прежние 2,5 тысячи на расширенное исследование и новые анализы, - говорит заместитель главного врача. - Цена в территориях может быть немного другой.

- Почему люди называют суммы в 7 и более тысяч?

- Все пошло от фотографии в соцсетях, которую кто-то сделал в диспансере Екатеринбурга. У них действительно анализ стоит 7,5 тысяч рублей.

Срок действия новой справки не меняется, он, как и прежде, составит год. То есть предъявить ее для получения водительских прав можно в течение года.

Как отметил Григорий Козюков, с введением новых правил в наркодиспансере добавили 4 врача-нарколога и 8 человек обслуживающего персонала – администраторов, которые оформляют документы. Но специалистов все равно не хватает. Если в обычные дни здесь бывает по 250 человек, то сейчас количество посетителей выросло в 2-3 раза.