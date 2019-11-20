2019-11-20T14:30:14+03:00
Дом. Семья

"После смерти хозяина два года ждет его у подъезда". В Прикамье волонтеры ищут дом собаке

Барак, в котором живет Грета, скоро могут снести
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Грету скоро некому будет кормить. Фото Аллы РюминойГрету скоро некому будет кормить. Фото Аллы Рюминой
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В Губахе волонтеры ищут дом 2-летней собаке Грете. Как рассказала местная жительница Алла Рюмина, два года назад в одном из домов поселка Северный случилась трагедия - умер мужчина. Незадолго до этого он взял себе щенка. После смерти мужчины собаку оставили в подъезде.

- Грета - так мы ее назвали - до сих пор живет у подъезда и ждет хозяина, - говорит Алла. - Ее кормит и впускает погреться в подъезд одна женщина. Но скоро дом расселяют, и кормить Грету будет некому. А потом барак вообще могут снести. А что будет с Гретой? Она ведь никуда не уйдет, так и останется там...

Алла говорит, что Грета - прекрасная охранница, но немного побаивается незнакомых людей. А еще не переносит пьяных. - Помогите ее пристроить, пожалуйста, она и так настрадалась, - просит Алла. - Я уже реву от отчаяния. Если вы хотите как-то помочь Грете или забрать ее домой, звоните по телефону 8-950-472-12-23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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