«С ребенком не возвращайся». История пермячки, которую родственники заставляли бросить новорожденного сына

- С отцом младшего сына мы даже не созваниваемся, о помощи речи и не идет, - говорит 23-летняя Наташа К. из Перми (все имена изменены - прим.ред.).

Еще несколько месяцев назад девушка не знала, где ей жить и чем кормить семью. На руках - 5-летний сынишка Дима, вот-вот должен родиться второй. А вернуться с ним вроде и некуда.

Наталья рано осталась без родителей и жила в комнате вместе со своей родственницей. После девятого класса девушка ушла в техникум учиться на бухгалтера. Но учеба не клеилась, и Наталья решила пойти в вечернюю школу и доучиться там. Но не вышло.

- Я узнала, что беременна от своего молодого человека, - вспоминает Наталья. - Конечно, это был шок - мне всего 17 лет. Но решила рожать.

После рождения сына Наталья с молодым человеком расписалась. Но семейная жизнь не получилась, и через пару лет последовал развод. Наталья устроилась на работу продавцом - старалась прокормить себя и мальчика.

- Когда я узнала, что снова беременна, это был ужас, - говорит Наталья. - Тем более что с молодым человеком у нас были несерьезные отношения.

Но чуть ли не в больший ужас пришли родные Натальи. Малыш был бы уже четвертым «жителем» в небольшой комнате.

- Если не оставишь в роддоме ребенка, не смей возвращаться, я тебя с ним обратно не пущу, - заявила родственница.

Наталья не знала, что ей делать другого жилья, кроме этой комнаты, у нее не было. Девушка и вправду стала склоняться к мысли, что ребенка лучше оставить. Месяц летел за месяцем, а Наталья так и не приняла решение.

- После родов малыш сразу заболел, и мы попали в реанимацию, - вспоминает Наталья. - Я уже решила оставить сына в больнице, но кто-то из медиков позвонил в местный благотворительный фонд и сообщил о моей ситуации. Скоро ко мне уже приехал психолог. Он, на самом деле, очень помог, и я отказалась от мысли оставить малыша.

Но куда идти дальше? Психолог посоветовал обратиться в организацию «Территория семьи», которая помогает семьям в трудной жизненной ситуации.

- Мы поселили Наталью с детьми в нашу кризисную квартиру, - рассказали в организации. - Мы привозили им продукты и бытовую химию по мере надобности. Благодаря опытному риэлтору, уже через три месяца девушка смогла купить на материнский капитал комнату в поселке, который находится недалеко от Перми. Теперь у семьи есть свое жилье.

Организация помогает семьям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Например, мамам, которые вместе с детьми сбежали из дома, где их избивали и унижали. Информация о том, как можно помочь организации, есть на сайте.

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