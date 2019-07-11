«Первый раз муж меня избил, когда узнал, что я жду дочь, а не сына»

Екатерина - миниатюрная женщина с каштановыми волосами и руками в веснушках. Глядя на нее, такую хрупкую, даже и не верится, что в деревне она пасла стадо лошадей и баранов. В Пермь Екатерина переехала в ноябре. Точнее - сбежала от мужа-тирана Виктора (имя изменено).

«Ударил, потому что у меня в животе был не сын, а дочка»

- Я в городе раньше никогда не была, жила в своей деревне, - рассказывает Екатерина. - Привыкла к свежему воздуху, к лесу, к простору. Когда мы познакомились с мужем Виктором, мне было 22 года. Он пришел вместе с компанией общих друзей. Муж выделялся среди остальных - был таким красавцем с голубыми глазами, очень энергичный и подвижный.

Молодые друг другу понравились. Виктор звал Катю гулять, они вместе бродили по аллеям деревни, баловались. Девушка могла запрыгнуть на спину Виктору, и тот таскал ее на себе, смешно бегая по дороге.

Виктор был очень рад первой дочериФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Я забеременела, родила дочку, - вспоминает Екатерина. - Но роды были болезненные, я больше не хотела иметь детей и даже втайне от мужа предохранялась. Однако Витя настаивал. Вскоре я поделилась радостным известием - я снова беременна. Муж был ко мне внимателен, гладил животик, говорил: «Сын, как ты там?».

Счастье было недолгим. Уже на позднем сроке беременности Виктор и Екатерина пошли в больницу, и на УЗИ им сказали, что у них снова будет девочка.

- Муж сильно разозлился, впал в настоящее бешенство, - вспоминает Екатерина. - Тогда он первый раз ударил меня - прямо по лицу. Орал: «Ты что, не могла мне сына родить?» Вот с тех пор наши отношения стали стремительно ухудшаться. Все рушилось на глазах. Как-то было холодно, на улице стояла поздняя осень. Виктор в очередной раз взбесился при мысли о дочке и выгнал меня босиком на мороз. Я плакала, стоя в снегу, и молилась о том, чтобы с ребенком было все в порядке.

«Чувствовала себя букашкой»

Катя родила дочку, а следом - двух сыновей с разницей в два года. Но Виктор и не думал успокаиваться. Наоборот, с каждым годом он все больше ненавидел супругу.

- Я пасла стадо лошадей и баранов, потом бежала домой - суп варить, с детьми играть, - говорит Катерина. - А он говорил: «У тебя дети как трава в поле растут». Сам почти не помогал, еще и упрекал, что я почти не приношу в дом деньги. Витя стал злиться из-за каждой мелочи. Увидит грязную тарелку - бьет меня, что-то скажу - пихнет. Как-то раз я даже попала в больницу - так сильно муж меня «избил». И все это на глазах детей. Даже друзья перестали к нам ходить - им было неприятно смотреть, как Витя надо мной издевается.

Екатерине было тяжело и смотреть за детьми, и работать в огороде, и ухаживать за животнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потом у мужчины появилась любовница - женщина жила в соседнем селе. Виктор часто к ней наведывался, а потом спокойно приезжал домой. Когда Катерина находила в себе смелость сказать, что хочет разойтись, ей опять «прилетало».

- Он говорил ужасные вещи: «Я тебя не люблю, но никогда не отпущу, буду контролировать», - вспоминает женщина. - Или мог сказать: «Я тебя уберу, детей возьму и к ней перееду». В прошлом году я от страха почти не спала - у Вити началась новая стадия. Он мог взять нож, вилы, ружье и начать за мной бегать, якобы убьет меня. Я совершила попытку суицида, но, к счастью, осталась жива. Даже не представляю, что было бы с детьми, если бы я с собой покончила.

- Неужели некому было вас защитить?

- Родственники живут в другом городе, а все друзья мужа - на его стороне, - отвечает Катерина. - В полицию я не обращалась, конечно. Он бы меня убил. Я чувствовала себя его вещью, букашкой-таракашкой, но уж точно не женщиной.

- Как вам удалось вырваться?

- Одним ноябрьским днем я поняла, что больше не могу так жить, - вспоминает Катерина. - Я позвонила старшенькой, которая уже училась в колледже. Говорю: «Я хочу срочно уехать». Дочка вызвала мне такси, я взяла документы детей, какую-то одежду, и мы уехали к знакомым в Пермь. Я реально бежала из ада.

Главное для Екатерины сейчас - это детиФото: Евгения ГУСЕВА

Приютившая семью женщина посоветовала Катерине обратиться в благотворительную организацию «Территорию семьи».

- Нас снабдили одеждой и продуктами, а затем поселили в кризисную квартиру, где живут семьи с детьми, которым больше некуда идти, - говорит Катерина. - Помню, как меня поразил унитаз - у нас в деревне туалет был на улице. Потихоньку я привыкала к спокойной жизни. Со мной работал психолог, который вселил в меня уверенность, что я принадлежу не мужу, а самой себе. Юрист помог подать в суд на алименты. В организации для меня и детей выдают одежду, продукты, средства гигиены. После того, как я устроилась на работу, наш куратор Светлана Геннадьевна помогла мне найти квартиру.

Несмотря на это, часто Екатерина не может уснуть - боится, что ее найдет супруг. Даже на судебном заседании по взысканию алиментов она присутствовала по видеосвязи.

- Он прямо на суде угрожал, что отберет детей, - содрогается Катерина. - А они его боятся - помнят, как Витя меня бил. Когда я с ним по телефону говорю и даю трубку кому-то из детей, они говорят: «Мы не хотим с ним общаться». И я их прекрасно понимаю. Надеюсь, скоро этот страх у меня пройдет. Я продолжаю ходить к психологу, впервые за всю жизнь строю планы на будущее - осенью надо младших в садик устраивать, да и работу хочется сменить. В коворкинге «Территории семьи» меня научили шить, так что, возможно, я стану швеей. Все у нас с детьми будет хорошо.

Кстати, организации всегда нужна помощь. Подробнее об этом можно почитать на сайте. Например, сейчас «Территория семьи» ищет помещение под магазин, где будут продаваться различные товары, а все деньги пойдут в помощь семьями.