Нематериальные льготы многодетным семьям в Пермском крае в 2019 году

Многие семьи, воспитывающие трех и более детей, знают, что они имеют право пользоваться льготами. Мы уже публиковали информацию о том, какие льготы положены семьям с детьми в Пермском крае в 2019 году.

А вот о том, что существуют нематериальные меры поддержки, знают далеко не все. Публикуем, на какие меры нематериальной поддержки могут претендовать многодетные семьи в Пермском крае в 2019 году.

Чтобы получить льготу для многодетной семьи, нужно обратиться в указанную ниже организацию. В пресс-службе Минсоцразвития Пермского края напомнили, что все меры поддержки для многодетных семей носят заявительный характер.

Бесплатное получение в собственность земельного участка для многодетных семей. Обращаться: Органы местного самоуправления

Освобождение от уплаты транспортного налога одного из родителей, владеющего грузовым или легковым автомобилем, с мощностью двигателя менее 150 лошадиных сил для многодетных семей. Обращаться: Управление Федеральной налоговой службы по месту жительства

Первоочередной прием детей в муниципальные дошкольные образовательные организации детей из многодетных семей. Обращаться: Муниципальная дошкольная образовательная организация

Бесплатное обеспечение одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций из многодетных семей. Обращаться: Муниципальная образовательная организация

Бесплатное питание для обучающихся муниципальных и частных общеобразовательных организаций по очной, очно-заочной форме, в форме семейного образования. Обращаться: Муниципальная или частная образовательная организация

Предоставление мест в семейных дошкольных группах для детей родителей-студентов. Обращаться: Муниципальная образовательная организация

Первоочередное право на получение путевки детям в возрасте от 7 до 16 лет, в загородный стационарный оздоровительный лагерь, расположенный на территории Пермского края (при продолжительности пребывания 21 день), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края, органов местного самоуправления. Обращаться: Органы местного самоуправления

Получение государственной поддержки от расчетной стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления. Обращаться: Органы местного самоуправления

Обеспечение лекарственными препаратами детей до 6 летиз многодетных семей в соответствии с Перечнем лекарственных препаратов, прилагаемым к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утвержденной законом Пермского края. Обращаться: Детская поликлиника по месту жительства

Бесплатный отпуск лекарств по рецептам врача детям до 3 лет. Обращаться: Детская поликлиника по месту жительства

Право на участие в ежегодном региональном конкурсе «Лучшая многодетная семья» (размер премии победителям - 200 000 рублей) (Право на получение награды высшей степени Орден и медаль ордена "Родительской славы" (если в семье воспитывается не менее семи детей). Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства

Предоставление мест в детско-юношеских спортивных школах и иных государственных учреждениях спортивной направленности детям из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в приоритетном порядке. Обращаться: ДЮСШ и иные государственные учреждения спортивной направленности

Предоставление льготных абонементов на посещение спортивно-зрелищных мероприятий многодетным семьям Обращаться: Спортивные клубы, комплексы, стадионы

Бесплатное посещение краевых музеев, выставок многодетным семьям один раз в месяц. Обращаться: Музеи, выставки, галереи

Организация курсов «Детский сад на дому» для обучения молодых женщин предпринимательству, в том числе в сфере оказания услуг по присмотру и уходу за детьми. Обращаться: Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

Создание групп по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста

на базе профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении Пермского края. Обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Пермского края» по месту жительства

Создание рабочих мест, в том числе на дому, для незанятых многодетных родителей и родителей детей-инвалидов. Обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Пермского края» по месту жительства

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Пермского края» по месту жительства

Проведение на базе детских поликлиник «диспансерных» суббот для детей, не посещающих образовательные организации. Обращаться: Детская поликлиника по месту жительства

Предоставление услуги в сельских территориях «Выездной воспитатель». Обращаться: Органы управления образования муниципального района

Предоставление студенческим семьям с детьми отдельных комнат для проживания в общежитиях. Обращаться: Государственная или муниципальная образовательная организация

Оказание государственных услуг семьям с детьми, нуждающимся в социальном обслуживании, в форме социального обслуживания на дому: семьям, имеющим детей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение; беременным женщинам, семьям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1 года, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения. Обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства

Вычет в размере стоимости 5 кв.м. общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м. общей площади жилого дома, части дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, для многодетных семей. Обращаться: Управление Федеральной налоговой службы по месту жительства

Вычет в размере стоимости 5 кв.м. общей площади квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв.м. общей площади жилого дома, части дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, для многодетных семей. Обращаться: Управление Федеральной налоговой службы по месту жительства.