Льготы семьям с детьми-2019 в Пермском крае

Какие льготы положены семьям с детьми в Пермском крае в 2019 году? Каковы суммы, которые выплачиваются в каждом конкретном случае? Расскажем о льготах, которые положены семьям с детьми в Пермском крае в 2019 году.

В Минсоцразвитии отметили, что меры социальной поддержки всегда носят заявительный характер, поэтому если вы являетесь нуждающимся, то должны письменно попросить помощи в конкретном учреждении, а также указать конкретный пункт закона, на котором основана просьба. Ознакомиться с Федеральным или региональным законом, на основании которого можно просить о социальной поддержке, можно более подробно здесь.

По беременности

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (753,81 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (31 833,12 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Единовременное социальное пособие беременным женщинам, кормящим матерям

(2 761,29 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

При рождении

Единовременное пособие при рождении ребенка (20 101,69 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Единовременное пособие при рождении близнецов (трех и более детей) на каждого ребенка (5 522,56 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Единовременная денежная выплата при рождении первого ребенка

(61 800,00 рублей): Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

По уходу

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию: (3 769,07 рублей – на первого ребенка, 7 538,12 рублей – на второго и последующих детей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам, в период отпуска по уходу за ребенком (40% от заработной платы, но не более 15 076,28 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

(10 289,00 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

На детей

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (13 642,76); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячное пособие малоимущей семье на каждого ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на обучающегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) – 193,30 рублей (386,61 рублей на детей одиноких матерей; 289,96 рублей на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячная денежная выплата* многодетной семье на каждого ребенка не старше семи лет включительно (за исключением одного ребенка в возрасте не старше семи лет включительно) (384,18 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячная денежная выплата* многодетной семье на каждого ребенка, обучающегося по очной форме обучения в образовательных организациях всех типов, до достижения ими возраста 23 лет (384,18 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг* многодетной семье (на каждого члена семьи в размере 292,24 рублей); Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Компенсации за детский сад

выплачивается в следующих размерах:

на первого ребенка в семье - 20%;

на второго ребенка в семье - 50%;

на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 70% среднего размера родительской платы (предоставляется и при снижении платы за присмотр за детьми); Куда обращаться: Муниципальная дошкольная образовательная организация

Выплата компенсации части родительской платы* многодетной семье за обучение детей в государственных (муниципальных) учреждениях - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах в размере 50%; Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Ежемесячная компенсация женщинам, имеющим детей до 3-х лет, уволенным в связи с ликвидацией организации (57,50 рублей)Куда обращаться: Территориальные отделы Государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» по месту жительства

Пенсия

Досрочная пенсия многодетным матерям. Женщина имеет право на назначение досрочной трудовой пенсии (в 50 лет вместо 55), если воспитывает 5 и более детей и имеет стаж не менее 15 лет. В случае наличия страхового стажа на крайнем севере (12 лет) или приравненных к нему областях (17 лет), достаточно воспитывать двух детей; Куда обращаться: Управление Пенсионного Фонда по месту жительства

Социальная помощь

Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта*, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы, и др. (максимальный размер пособия составляет до 50,0 тыс. рублей в зависимости от программы социальной адаптации семьи); Куда обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства

Материальная помощь (сумма выплаты определяется с учетом нуждаемости семьи, и составляет не более 15 000 рублей); Куда обращаться: Территориальное управление Министерства социального развития по месту жительства