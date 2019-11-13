«Рыдал и дрожал от холода». В сети появилось видео, где малыш сбегает из детсада Перми в одних трусах

Многие пермяки помнят шокирующий случай в детском саду Перми, когда воспитательница орала на малышей матом. Оказалось, что немногим ранее в этом же детском саду произошло еще одно ЧП, о котором стало известно после того, как ситуация с матерящейся воспитательницей попала в СМИ.

- Это видео нам недавно прислали неравнодушные прохожие, снято оно было 6 августа, - рассказали родители детей, посещающих частный детский сад в Орджоникидзевском районе Перми. – В тот день на улице было очень холодно.

А на кадрах ревущий малыш босиком и в одних трусиках. Во время тихого часа он проснулся, непонятно каким образом вышел из помещения на улицу, подошел к забору и стал плакать. Никто из воспитателей и не заметил, как ребенок, которому на вид было два-три годика, покинул спальню и ушел в неизвестном направлении.

И если бы не равнодушные прохожие, с ним вполне могла случиться бы беда. Мужчины через решетки забора накинули на замерзающего малыша куртку и подняли на руки, чтобы голые ножки не касались ледяной земли. А потом сообщили о ребенке в детский сад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/743518" frameborder="0"></iframe> Видео, где малыш сбегает из детсада Перми в одних трусах.

- У вас чего ребенок-то бегает в трусах одних? – закричал мужчина на идущую к забору воспитательницу.

Но женщина молча, без каких либо объяснений взяла ребенка на руки и унесла в группу. Кстати, она до сих пор продолжает работать воспитателем.

- Частные детские сады не подведомственны ни муниципалитету, ни министерству образования, это малый бизнес, который регулируется предпринимательскими законами, - прокомментировали ситуацию в краевом министерстве образования. - Да, у частных детских садов есть лицензия, но мы, выдавая ее раз в пять лет, смотрим на соблюдение требований, касающихся Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Мы не нанимаем на работу воспитателей и не регулируем деятельность частных детских садов, но наше мнение, что такое поведение недопустимо, особенно, если это касается нецензурных выражений со стороны воспитателя. Тут даже разговаривать не о чем, воспитателя просто нужно уволить. Это возмутительно, так нельзя относиться к детям. Ни в муниципальных, ни в частных детских садах такого происходить не должно никогда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Задолбал уже, весь мозг вынес». Пермяки записали на диктофон, как воспитательница в детском саду кошмарит малышей

Отвратительную запись, как педагог орет песни с матом, уже слушают в прокуратуре[аудио] (Подробнее...)