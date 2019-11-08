«Дочь стояла рядом и рыдала». В сети появилось видео, как пермяк орет матом на воспитательницу и пытается ее ударить

Вечером 7 ноября в одном из детских садов Перми произошло ЧП. Забирать ребенка пришел нетрезвый отец, воспитатель по инструкциям не имела права отдать человеку в таком состоянии ребенка.

Один из очевидцев начал снимать происходящее, когда конфликт между отцом девочки и воспитательницей был уже в полном разгаре. Чуть позже эти кадры попали в соцсети. Очевидцы пишут, что произошло все в одном из детских садов в микрорайоне Гайва. К сожалению, мы не можем опубликовать это видео, так как в нем очень много нецензурных выражений.

На записи видно, как отец начал тащить босого ребенка домой.

- Вы что делаете? Она же босиком! – пыталась вразумить мужчину педагог.

- Иди отсюда, - заорал папаша, зашел в группу и накинулся с кулаками на воспитательницу. – Я тебе *** разобью!

- Вы вообще уже что ли? Ребенок весь в панике!

- Иди отсюда, чтобы я тебя уже не видел здесь! – орал мужчина, а девочка в это время в истерике плакала в коридоре.

- Он ребенка забрал, я не знаю, что мне делать, - кричала в трубку воспитатель, набирая телефон руководства детского сада.

- Мы вызвали полицию, - ответили ей.

- Так, когда они еще придут? – чуть не плакала женщина.

На этом запись, опубликованная в Instagram zhest_perm обрывается.

- На место происшествия действительно были вызваны сотрудники ГБР, - сообщили нам в департаменте образования администрации Перми. – В настоящее время сотрудники департамента выехали на место для выяснения всех обстоятельств происшествия. Позже сообщим более подробную информацию.

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