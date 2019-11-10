Лена Миро о матерящейся сотруднице детсада: "За такую зарплату нормальный человек работать воспитателем не станет"

Скандально известный блоггер Лена Миро прокомментировала скандал вокруг детского садика в Перми, где воспитательница орала на детей матом.

Напомним, информация об этом появилась в соцсетях на прошлой неделе. Как рассказал отец 2-летнего мальчика Дмитрий, сын пришел домой и сел в угол, как будто в трансе. Он признался, что его били в садике. На следующий день родители положили в шкафчик сына диктофон. А затем послушали.

- Яша! Яша! - орала воспитательница. - Ты сколько можешь орать уже? Надоел! Все мозги вынес! С утра орешь, сил никаких нет уже! Чо вы меня бесите? Ну, ты чо орешь? Иди спать, а? Иди отсюда, ты задолбал меня уже, хватит реветь.

Все это было приправлено и матом. Воспитательница даже "придумала песенку":

- Как *** вы, пойдите на *** все вы, сил нет моих уже. Как надоели вы, с ума сойти, сойти. Сейчас прибью я ***. Задолбали вы, - пела она.

В детсаду от комментариев отказались, а вот прокуратура начала проверку после обращения родителей.

Аудиозапись из садика вызвала скандал в соцсетяхФото: Анатолий ЖДАНОВ

Тем временем, о скандале с воспитательницей высказалась и блоггер Лена Миро.

- Если судить по записи, воспитатели группы включали погромче музыку и начинали орать на детей матом, - написала в своем блоге Лена Мирою. - Нет, я все понимаю. Я тоже не очень люблю детей. Но я ведь и не лезу работать в детский сад воспитательницей! Орать на детей, материть их, а когда малыши впадают в истерику, включать музыку и ржать - по-моему, это называется беспределом.

Она добавила, что потом многие удивляются почему у детей проблемы с психикой. Лена Миро предположила, что такое может произойти и в других детсадиках.

- Зарплата воспитателя - слезы, - добавила она. - Работать за такие деньги нормальный человек не станет. Если платят копейки, то на такую должность идет работать и соответствующий контингент -- те, кто ничего другого найти не смог. А что это за люди? Я подозреваю, что эти пермские воспитатели -- не исключение, а, скорее, правило.Кто вырастет из малышей, которых кроют матом и бьют в детсаду, лично мне совершенно понятно - натуральное быдло. Хуже всего, что всех, видимо, такое положение дел устраивает.

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