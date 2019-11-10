Стали известны подробности о подростке, который якобы хотел совершить массовое убийство в школе Прикамья

Стали известны подробности о 17-летнем подростке Илье (имя изменено - прим.ред.), который якобы планировал совершить массовое убийство в одной из школ города Кунгура.

Как рассказал нам источник в правоохранительных органах, парень рос в нормальной семье, но пару лет назад молодой человек вдруг стал проявлять нездоровый интерес к изготовлению разного рода оружия. Илья находил всю информацию в интернете и делал попытки изготовить взрывные устройства.

- Их он взрывал на пустырях, - сообщил источник. - Радиус действия был небольшой, но опасность, безусловно, устройства из себя представляли.

Кроме того, Илья делал и холодное оружие - что-то наподобие ножей. В прошлом году сотрудникам правоохранительных органов удалось узнать о том, что молодой человек изготавливает оружие. Они задержали его, а все оружие - изъяли.

- Да, сначала рассматривалась версия о том, что он планировал массовое убийство в одной из школ города, но позже эту версию "отмели", - добавил источник. - Мы выяснили, что студент хотел отомстить конкретному человеку - своей знакомой, которая как раз и училась в той школе, где он якобы и планировал убийство.

Его осудили за незаконное изготовление и хранение взрывных устройств, а также - за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

- Мы выяснили, что молодой человек еще и кинулся на случайную прохожую на улице с молотком, - добавил собеседник.

По результатам экспертизы студента признали вменяемым. Суд вынес приговор - 6 лет лишения свободы.