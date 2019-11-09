В Прикамье 17-летний подросток готовил массовое убийство в школе

СЕГОДНЯ 08:34 2019-11-09T09:19:01+03:00

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Как сообщает издание «Коммерсант», Роман, студент первого курса сельскохозяйственного колледжа в Кунгуре, собирался напасть на учеников и преподавателей местной средней школы. Он уже купил мачете и булаву и даже изготовил две бомбы. Но его вовремя задержали.

Предполагается, что идею он взял из социальных сетей. Нападение готовил долгое время и планировал использовать холодное оружие и взрывчатку. В школе, которую он выбрал для преступления, учатся около тысячи детей. По некоторым данным, в сентябре он даже попытался пройти в школу, но не смог, его не пустили. Студент стал искать другие способы, но в этот момент попал под наблюдение оперативников. Они обнаружили подготовленные им бомбы и мачете с булавой, когда осматривали одну из хозяйственных построек. Именно там он их и спрятал.

Кунгурский городской суд признал его виновным в совершении преступления сразу по нескольким статьям – за незаконные приобретение, хранение, ношение взрывчатых веществ, за незаконное их изготовление и за покушение на убийство из хулиганских побуждений.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала студента вменяемым. Роману назначили шестилетний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU