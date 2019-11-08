2019-11-07T18:49:31+03:00
Общество

«Начиналось с простуд, а сейчас может потребоваться пересадка мозга». Школьник 8 лет борется с редкой болезнью

17-летнему Андрею из Перми необходимо сделать дорогостоящий анализ
Алена ОВЧИННИКОВА
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Вы можете помочь Андрею в борьбе с болезнью. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"Вы можете помочь Андрею в борьбе с болезнью. Фото пресс-службы фонда "Берегиня"
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Пермяки уже знают историю 17-летнего Андрея Челядинова из Перми. Его хождение по врачам начинались восемь лет назад с банальных простуд, которые постоянно преследовали мальчика. Потом появились усталость, потеря интереса к учебе и боли в левом боку и грудной клетке.

Только через пару лет в брюшной полости у Андрея медики нашли образование и наконец-то поставили диагноз – первичный иммунодефицит, болезнь Кастлемана. Это очень редкое и не до конца изученное заболевание. И Андрей - единственный в Пермском крае ребенок с таким диагнозом.

Болезнь Кастлемана - это сплошная загадка, с которой может справиться только генетический анализ. Этим летом пермяки уже помогли подростку собрать деньги на спасительный анализ в московской клинике. Он должен был показать, почему пришла болезнь, и как корректировать лечение.

- Но после получения результатов все еще больше запуталось, - говорят в фонде «Берегиня». - Анализ исследовали сразу две клиники — московская и пермская. И они прислали совершенно два разных результата: одна клиника рекомендовала делать пересадку костного мозга, а другая нет.

Сейчас, чтобы принять решение - делать трансплантацию костного мозга или нет, необходимо полное секвенирование генома. И от этого сейчас зависит жизнь Андрея. Анализ, который расставит все точки над i, стоит 100 000 рублей. И вы можете помочь семье оплатить его здесь.

Нельзя оставлять семью Челядиновых в одиночестве. Мама воспитывает Андрея одна, и сильно переживает за сына. Планы на будущее у юноши «наполеоновские»: в свои 17 лет он серьезно увлекся программированием и пишет свои собственные программы. Андрей уже изучил два языка программирования, и стремится знать еще больше, чтобы в будущем зарабатывать много денег и обязательно отвезти маму отдохнуть на какой-нибудь очень красивый остров.

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17-летнего Андрея воспитывает одна мама, и семье нужна помощь в оплате анализа (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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