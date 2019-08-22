«Симптомы были как у обычной простуды». Школьник из Перми борется с опасной болезнью

Некоторые болезни «подкрадываются» внезапно. Так получилось и у 17-летнего Андрея Челядинова из Перми. В 2011 году мальчик стал часто простужаться, быстро уставать, потерял интерес к учебе. У него появились боли в левом боку и грудной клетке.

- Врачи заподозрили гематологическое заболевание, но после обследования его исключили, - рассказали в пресс-службе фонда «Берегиня».

Но мальчик продолжал болеть, постоянно подхватывал простуды . Только через пару лет в брюшной полости мальчика нашли образование. Врачи поставили страшный диагноз - болезнь Кастлемана. Эта болезнь очень редкая и не до конца изученная. Андрей - единственный в крае ребенок с таким диагнозом.

- Сейчас он находится в стойкой ремиссии, но по-прежнему уязвим к инфекциям, - рассказали в фонде «Берегиня». - Несмотря на болезнь, Андрей не сидит на месте - он очень любит бокс, программирование, создание сайтов. В свободное время любит мальчик изучает технические материалы.

Семье нужна помощь в оплате генетического анализа, который стоит 44 тысячи рублей. Его рекомендовали сделать врачи из московской клиники. Такой анализ покажет, почему пришла болезнь, и даст возможность скорректировать лечение. Мама воспитывает Андрея одна, и сильно переживает за сына. Вы можете помочь семье оплатить анализ на сайте фонда.