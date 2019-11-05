2019-11-05T14:41:52+03:00
Происшествия

"Не кормила ребенка полтора месяца". Мать умершей от голода девочки хотят отправить на принудительное лечение

ЧП произошло еще прошлым летом в Краснокамске
Елена КОНОВА
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Фото Полины из соцсетейФото Полины из соцсетей
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Заканчивается судебный процесс по делу о смерти 14-летней школьницы из Краснокамска.

Прошлым летом Полина (имя изменено - прим.ред.) умерла от истощения - она почти ничего не ела полтора месяца. В убийстве обвинили мать девочки.

Полина всегда хорошо училась, примерно вела себя в школе. Одевалась она, как вспоминали учителя, аккуратно, а ее мама всегда приходила на школьные собрания и принимала активное участие в жизни дочери. Только никто и не знал, что на самом деле происходит в семье.

Как рассказывали соседи, они слышали, как девочка просила еды и плакала от голода, а мама отправляла ее спать. А в магазине они покупали какие-то крохи.

- Возьмут три картофелины и два яйца - вот и вся еда, - говорили местные жители. - Мало того, так мать ее ругала даже за "четверки". Держала всегда ее под строжайшим контролем.

Девочка скончалась в своей квартире в середине июля. Приехавшие сотрудники различных службы не обнаружили в доме совсем никакой еды. Ребенка практически не кормили целых полтора месяца.

Позже мать девочки арестовали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью".

Скоро заканчивается суд над женщиной. 5 ноября в суде прошли прения.

- Прокуратура требует применить в отношении подсудимой принудительные меры медицинского характера, - сообщили нам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Судебный процесс должен закончиться уже 11 ноября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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