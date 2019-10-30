2019-10-30T12:59:15+03:00
Общество

«Меня родная дочь не узнала». Как изменилась многодетная таксистка после пластической операции

Жительница Кунгура выиграла миллион в программе «Секретный миллионер»
Алена ОВЧИННИКОВА
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Алла работала вместе с ребенком. Фото: телеканал ПятницаАлла работала вместе с ребенком. Фото: телеканал Пятница
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«Классный результат! Такая красавица стала», «Восторг! Преображение на все 100%!», - оставляют свои отклики пользователи после просмотра ролика о продолжении программы «Секретный миллионер». В качестве секретного миллионера участие в выпуске принимал главный врач клиники пластической хирургии Андрей Искорнев.

А речь в ролике, который опубликовала клиника в своем Instagram, шла о многодетной маме из Кунгура, которая тоже стала героиней программы. 43-летняя Алла Анфалова одна воспитывает трех дочек: 24, 15 и полутора лет. С мужем рассталась после его измены. Чтобы выжить, работает в такси. Именно она и везла главного героя на ночлег к местной жительнице.

Фото: сайт клиники The Platinental

Фото: сайт клиники The Platinental

Судьба Аллы Анфаловой так тронула пластического хирурга, что он решил подарить женщине второй шанс в жизни. В качестве благодарности за неравнодушие и отзывчивость он подарил ей сертификат на проведение пластической операции на сумму один миллион рублей и билеты до Москвы и обратно.

Съемки программы проходили в Кунгуре в августе, а показали «Секретного миллионера», снятого в Прикамье, 24 ноября. Лишь после этого главный герой реалити-шоу рассказал о чудесном преображении Аллы Анфаловой. 28 октября ролик о том, как у многодетной мамы прошла пластическая операция, появился в Instagram клиники Platinental.

Пластические хирурги сделали женщине эндоскопическую подтяжку лба, SMAS лифтинг и блефаропластику верхних и нижних век. А еще подтянули шею, а в носогубную область закачали жир, взятый с живота.

platinentalplatinental
Видео из Instagram клиники The Platinental
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- Мне захотелось дать Алле дополнительную внутреннюю уверенность, чтобы она иначе посмотрела на мужчин и понравилась сама себе, - сказал Андрей Искорнев. – Уверен, что в Кунгур она вернется роскошной красоткой, и после преображения сможет привлечь в свою жизнь мужчину, который изменит ее жизнь к лучшему.

- Я стала лет на 15 моложе! – говорит счастливая таксистка из Кунгура. - Привыкнуть к своему новому образу было непросто, меня даже не признала моя младшая дочь, она уже не называет меня мамой, а все подруги обзавидовались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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