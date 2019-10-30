2019-10-30T11:41:52+03:00
Общество

"Современная школьная программа для начальных классов - это кошмар"

Пермяки комментируют дневник мамы троих школьников
Дарья СТРУЕВА
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Нередко ученики самостоятельно не справляются с домашним заданием, заданным в школе.Нередко ученики самостоятельно не справляются с домашним заданием, заданным в школе.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Публикация на сайте kp.ru «Дневник многодетной мамы: «Учусь в первом классе в четвертый раз» задела многих читателей «Комсомолки» за живое. Они оставляют отклики, где высказывают свои точки зрения на выполнение школьного домашнего задания. Причем, мнения на этот вопрос у читателей порой полностью противоположны. Вот лишь некоторые из ваших откликов:

Таня:

- Верните советскую систему образования. Верните советский букварь. Дети, что умеют читать, пусть читают разные книги прямо на уроке. Для этого в каждом классе начальной школы могут быть небольшие библиотеки, если ребенок не принес книгу в школу. Проекты нужны только тогда, когда ребенок обладает элементарным умением самостоятельно составлять текст. Для этого нужна определенная работа по развитию речи, включая пересказы. Пересказы сейчас в школе заменили рефератами.

Гость111:

- Я бы гордилась, если бы первоклашка сам сделал уроки и похвалила. А вам мешает то, что вы учитель! Этим все сказано. Потому как скажут, что вы не занимаетесь с ребенком! Вот и все!

Денис:

- Современная школьная программа для начальных классов - это кошмар. Куча домашних заданий, бесконечные проекты. Учебники по всем предметам, включая технологию, рисование и пр. Портфель ученика начальных классов по весу превышает норматив в 2-3 раза. Плюс учитель требует каждый день носить художественную книгу, на пятиминутку чтения. Один урок физкультуры заменили «родным языком». Второй язык в 5 классе - бред. Кому это в голову пришло? Об этом говорят очень многие. Но перемен не предвидится. Здоровье ребенка должно быть в приоритете. Чиновники от образования, очнитесь. Вы за что деньги получаете?

Денису:

- Свои дети уже тоже вузы закончили. Сейчас внуков двое - первый и третий класс, как у автора статьи. На следующий год пойдет внучка. Я бабушка. Моя задача - забрать днем, отвести на тренировку. Потом домой. Живем отдельно. Я еще и работаю. Уроки и весь дом на родителях. Папа еще и по командировкам мотается. С уроками иногда подкидывают и мне. В том числе делаем и так пугающие вас проекты. Установка для детей – «бабушка старенькая, про проекты ничего не знает». Хотя слайды учились делать со мной. Уроки тоже и проверяю, и контролирую, и объясняю. Задания, соглашусь, заморочные бывают. А вот остальное так не пугает. Справляемся. И не до 12.00. У нас есть два преимущества. Мы рано научили всех детей читать. Дома куча детских энциклопедий. Читают и сейчас охотно. Чтение беглое. И слушают охотно. Вот аудио тоже помогает уплотнить время. Да, они все время при деле. Учим жить по часам. Живем по режиму. Вот ложатся иногда в 22.30. Это плохо. Но причина - игра. А уж теоретик я или практик, вам решать.

Таня:

- Поддерживаю Дениса. Сейчас дети со второго класса начинают изучать иностранный язык. Все бы ничего, но почему-то обучение сразу начинается с перевода текстов, что весьма странно. Взрослые от этого ужаса таращат глаза: ребенок не знает даже алфавита и элементарной лексики. Не нужна теория ни по музыке, ни по рисованию, ни по физкультуре, для этого есть специальные образовательные учреждения. Бабушка дала хорошую рекомендацию насчет чтения. Некоторым детям обучение азам чтения дается очень нелегко, но лучше, когда к школе дети уже довольно бойко читают ( хотя в советской школе учителя могли научить читать всех), еще лучше, когда дети любят, когда им читают взрослые: развивается умение слушать, усидчивость, воображение.

Б58: - Почему-то родителей приводит в ужас домашняя работа, но как само собой разумеющееся они говорят про так называемые «творческие» задания: всевозможные презентации, какие-то гербы и прочие изыски. Именно эти бредовые затеи нашего министерства образования съедают больше всего времени. При этом все знают, что в реальности все эти презентации и прочий бред делают родители. Никаких знаний это не прибавляет: сделали и забыли.

Гость:

- Не говорите за всех. Есть нормальные люди, у которых презентации делают сами дети - кому задано. Как умеют - делают. А родительская ярмарка тщеславия только вашим же детям вредит.

Гость:

- Творческие задания направлены на развитие творчества у ребенка, а не их бестолковых мамаш. Кто виноват, что родители делают за своего дитятю буквально все?

Оля:

- В Финляндии одно из лучших образований в мире! А домашних заданий нет!

356щзщн:

- Ну и сколько вы знаете финских ученых?

Гость:

- Нельзя так сдавать? А почему, собственно? Сам сделал, сдал. Получил то, на что наработал. Может в другой раз сделает лучше.

Гость:

- Вы это поймете, когда ваш ребенок без репетитора в 9 классе не сдаст экзамен по математике. А потом будет пересдавать его до бесконечности. «Сам сдал» - это не про нашу школу, потому что даже проф.училища сегодня платные.

Гость:

- Как страшно жить. Ну, написал криво. И что? Конец света? Мамаша влезла не в свое дело и растит маменькиного сынка. Стихотворение задали - и что? Шекспира что ли в оригинальном написании? Умные сами справятся, глупым ничто не поможет.

Гость:

- Если с ребенком не прорабатывать его ошибки в домашней обстановке, то проблему вы очень хорошо «ощутите» при получении результатов ОГЭ! Не советую лениться в этом вопросе!

Гость:

- Многовековая практика показывает, что успешными в жизни бывают только те люди, которые имеют поддержку в учебе от родителей и репетиторов. Времена Гражданской войны давно прошли... Это просто ваша лень.

Гость:

- Глупости какие. Сделает крючки криво, получит «двойку» и сам захочет все исправить и красиво написать. Классика. Вы зачем берете на себя роль учителя?

Елена:

- Я многодетная бабушка. 4 внука. Школьные проблемы лежат на мне. Внуки ходят в обычную школу. Две смены. Задают очень много. Я программист на пенсии. Поэтому могу быстро написать любое сообщение, доклад или презентацию. Печатаю, и учим быстро. Но ведь это не детское задание!!! Домашние задания не соответствуют возрасту. Контрольные могут быть по нескольким предметам в один день. Никогда не можешь планировать свободное время детей, потому что в начальных классах учителя не задают объемные домашние задания заранее, а задают только непосредственно перед предстоящим уроком. Никого из учителей не волнует перегрузки детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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