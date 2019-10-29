2019-10-28T14:01:40+03:00
Общество

Дневник многодетной мамы: «Учусь в первом классе в четвертый раз»

Домашка до полуночи, «пиши ровно!» и «давай потеряем учебники?»
Дарья СТРУЕВА
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На домашние задания уходят все вечера!На домашние задания уходят все вечера!Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Не знаю, как у вас, но у нас в семье, когда ребенок идет в школу, за парту приходится садиться не только первокласснику, но и маме. Детей у нас трое, поэтому мне уже в четвертый раз приходится работать в одних и тех же прописях, решать одни и те же задачки и делать осенние поделки из овощей.

Пора спать, а мы рисуем крючки в прописи

1 сентября 12-летней давности я помню так хорошо, словно это было сегодня. С работы меня встретил старший сын - накануне он пошел в 1-й класс.

- Мамочка, я уже сделал уроки. Сам! - радостно доложил он.

Но когда я открыла тетрадь, в которой палочки и крючочки падали, словно подкошенные, пришла в ужас! И осознала, что теперь делать уроки с сыном придется мне. Сдавать учительнице такие прописи было нельзя.

Учитывая, что рабочий день заканчивался в шесть-семь вечера, я мчалась домой, на скорую руку готовила ужин, и мы садились за уроки. Младший сынишка в это время слонялся по дому и не знал чем себя занять. Усыплять его приходилось папе, а все внимание с моей стороны - это быстрый поцелуй на ночь и «мама пошла делать уроки, поиграем в выходные».

- Давай сначала попробуем на черновике, - убеждала я сына, когда мой первоклашка рвался в бой в работе над новыми элементами.

И это понятно, на часах - десять, позади уроки в школе, прогулка и тренировка. По-хорошему пора спать, а тут я со своими «пиши ровней!», «за наклоном следи», «буквы делай одной высоты».

Другие родители могут закидать меня тапками, но я не могла сказать, как когда-то мама говорила мне: «Ты школьница, ты уже взрослая, садись и делай сама!» Я сама учительница и пыталась научить сына добросовестно делать домашнее задание. Объясняла, что писать, как курица лапой, нельзя. Работа должна быть чистой, без помарок и перечеркиваний.

Сын кивал сонной головой и вздрагивал, когда я срывалась на крик. Иногда мы засиживались до полуночи, но это дало свои плоды: со второго класса ребенок начал делать уроки сам. А в старших классах он поставил себе цель и два года осознанно к ней шел. В итоге сдал ЕГЭ на 270 баллов и поступил на бюджет в один из лучших вузов страны.

Уроки проверяем по «ватсапу»

Честно признаться, сама я учиться в школе особо не любила. Познавать мир - да, а учить заданные параграфы - скукота. Троек, конечно, не было, но и отличницей не была. Так прошли школа и университет. И когда в руках оказался заветный диплом, радости не было предела. «Ура, с учебой завязано!» - думала я, но, как оказалось, глубоко ошибалась.

Два года назад в школу пошел наш второй сын, а вместе с ним вновь отправилась на учебу и я. И пока отправить его в свободное плавание не получается. Уроки и домашние задания вновь уверенно захватили наши вечера и выходные.

Сейчас мы в третьем классе, и меня не перестает мучить один вопрос: «Зачем задают столько домашнего задания, что все выходные и каникулы приходится проводить за столом в обнимку с тетрадками и учебниками? Зачем вообще существуют эти каникулы и выходные?!»

- Маааама, я ничего не успеваю, - с этого звонка начинается мое утро на работе.

Сын учится во вторую смену, в истерике звонит и жалуется, что по русскому еще задали прописать какие-то слова, а по английскому - выучить стихотворение. Я начинаю винить себя, что не доглядела, а потом вспоминаю - а когда это нужно было сделать? Весь вечер мы решали тесты по математике, рисовали картинку для стишка, а потом до 12 ночи мучились над гербом класса.

В выходные - та же история. Хотя одно отличие все же есть: домашнего задания значительно больше. Видимо, чтобы не «теряли времени даром», ведь целых два дня свободно! Недавно воскресенье у меня выдалось рабочим, и без маминого контроля практически все домашнее задание перетекло на утро понедельника. Скажу коротко: сына в это утро было жалко. Уроки мы делали, обмениваясь фотографиями заданий и ответов в мессенджере.

«Потеряли» все задачки на лето

Жалко сына бывает и в обычные вечера. Утром он делает уроки, потом идет в школу. Сразу после у него тренировка - на дополнительные занятия сейчас ходят, наверное, все школьники. Домой приходит в девять. И снова уроки. Стараемся сделать то, что он не сможет выполнить один утром.

Этим летом, чтобы дать ребенку нормально отдохнуть, я приняла волевое решение: в школе, помимо списка литературы, заданий на разных листочках, электронных учебников и исследовательских работ, нам сказали пройти то, что не успели во время учебного года. Поэтому мы просто взяли и «потеряли» все эти учебники. Сыну я так и сказала: «Если что, вали все на меня».

А еще бывает обидно, когда до ночи делаешь какую-нибудь презентацию для общей исследовательской работы, а на следующий день оказывается, что ее не посмотрели, или до сына не дошла очередь, или и вовсе делать не нужно было. Творчество - это, конечно, хорошо, но не в короткие вечера рабочих будней.

Из-за домашки бросили бассейн

В этом году пошел в школу и наш младшенький. И я оказалась сразу в двух классах - первом и третьем. Учебный год только начался, а глаз у меня уже дергается. И, если честно, я жду не дождусь, когда витающие в воздухе идеи об отмене домашних заданий станут явью. Тем более что по требованиям СанПиНа в первых классах домашку не должны задавать вообще. Но это только на бумаге, а на деле…

Каждый день мой первоклашка должен заполнить две-три страницы в прописях, прописать несколько строчек в тетради по математике, а еще записать слова, схемы или предложения по чтению.

Пока он только учится, поэтому новые элементы по старой моей привычке мы сначала пробуем на черновике. И порой можем исписать полстранички, чтобы начало получаться что-то дельное. А это - полчаса, после чего я обязана дать ребенку отдохнуть. Потом две-три строчки в тетради - и снова переменка. И так весь вечер: пишем - отдыхаем.

В итоге уроки с младшим заканчиваем за полчаса до сна. И это учитывая, что он даже не в гимназии учится, а в обычной школе!

Из-за такого количества заданий нам пришлось бросить тренировки по плаванию, хотя до этого мы прозанимались два года и на своих первых соревнованиях заняли первое место!

Чтобы успевать учиться в школе вместе с детьми, на работе я перешла на полставки. И даже представить не могу, как все успеть, если приходить домой после полного трудового дня.

КОММЕНТАРИИ

«Не должно быть несколько контрольных сразу»

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края:

- Я бы точно отказалась от домашнего задания в начальной школе. Это очень сильно загружает рабочий день учеников. Или хотя бы оставила только творческие задания. В старших классах домашние задания должны быть очень дозированными. Необходимо, чтобы учителя между собой договаривались и согласовывали задания. Например, не должно быть, чтобы в один день были контрольные сразу по нескольким предметам.

«Даже родители-медалисты с трудом решают эти задачки»

Пермский психолог Людмила Кочкаева:

- Когда взрослый человек приходит с работы, он снимает белый халат, спецовку и оставляет все рабочие проблемы на работе. Он становится домашним и отдыхает от того, что было днем. У школьников нет возможности сделать это. Отсидев уроки, они обязаны выполнить домашнее задание. Причем иногда в более враждебной обстановке, чем в школе, так как родители устали и торопят его.

Как результат - растет количество детей с различными неврозами: они дергают ногой, скусывают ногти и губы. И в этом виновата вся система школьного образования. Причем детям дают такие знания, которые потом им ни разу в жизни не пригодятся.

Современные задания настолько сложны, что справиться с ними не могут даже родители, окончившие в свое время школу с золотыми медалями. В итоге у многих учеников к старшим классам вообще теряется интерес к учебе. Остальных подстегивает желание быть как все и получить диплом. Но практика показывает, что даже учеба в вузе не пригождается им в реальной жизни. Врачи работают менеджерами по продажам, экономисты создают частные детские сады, а биологи занимаются оптовыми поставками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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