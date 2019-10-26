2019-10-26T14:49:21+03:00
Происшествия

В ДТП в Прикамье пострадали 4-летний ребенок и беременная женщина

Машина вылетела в кювет и перевернулась [видео]
Лилия Абибулаева
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Пострадавшие с травмами рук и ног и ушибами доставлены в ближайшую больницуПострадавшие с травмами рук и ног и ушибами доставлены в ближайшую больницу
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В Пермском крае на трассе Кунгур-Соликамск произошла авария, в которой пострадали два человека. ДТП произошло поздно ночью в пятницу, 25 октября.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, на 290 км трассы 28-летний водитель автомобиля «Рено» не справился с управлением на ночной дороге, вылетел в кювет встречной полосы. Затем, машина перевернулась.

Очевидцы сообщили, что водитель не увидел знак «Сужение дороги» и после этого съехал с дороги.

Момент аварии попал на камеру видеорегистратора проезжающей мимо машины.

В Прикамье легковушка с беременной женщиной и ребенком вылетела в кювет и перевернулась Видео ЧП Березники.

В салоне автомобиля было три человека, среди которых и водитель. В результате аварии пострадали пассажиры – 28-летняя женщина и 4-летний мальчик. Водитель автомобиля в аварии не пострадал.

Пострадавшие с травмами рук и ног и ушибами доставлены в ближайшую больницу.

По факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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