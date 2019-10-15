«Слезы радости на глазах». Женщине из Прикамья, которая пила дождевую воду и голодала, оформили инвалидность

45-летней Ольге из поселка Юго-Камский Пермского района, которая лишилась ноги из-за диабета, оформили долгожданные документы. Напомним, четыре года назад женщина неаккуратно подрезала ноготь на правой ноге, палец заболел. Полтора месяца врачи лечили ее от грибка ногтя, а оказалось, что у нее сахарный диабет и в ногу попала инфекция. Сначала пришлось удалить палец, а потом ампутировать ногу.

Женщина, у которой нет родственников, оказалась одна в своем частном доме. В марте этого года у нее закончился срок действия справки об инвалидности, которую давали на год, перестали начислять пенсию. Ольга осталась без средств к существованию, в тяжелые дни голодала и пила дождевую воду. Ей не выделяли соцработника, ссылаясь на то, что не было справки об инвалидности. Нужно было проходить врачебную комиссию из узких специалистов, но она не могла даже самостоятельно выйти во двор.

После того как пермская «Комсомолка» рассказала об этой ситуации, к женщине домой приехали специалисты соцзащиты и пообещали помочь с документами. За ней закрепили социального участкового.

- В результате мне оформили 3 группу инвалидности, постоянную, - рассказывает с радостью Ольга. – Предоставили машину, на которой меня возили по врачам. И теперь я жду, когда придет первая пенсионная выплата.

Также женщине помогли заменить паспорт – это нужно было сделать по достижению возраста 45 лет. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос по установке протеза. Пока Ольга сомневается, сможет ли с ним ходить. А волонтеры из благотворительного центра «Территория передышки» оказывают ей необходимую юридическую помощь.