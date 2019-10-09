"Комсомольская правда" и компания "Дэми" наградили победителей конкурса "Растем вместе"

Два месяца назад мы запустили на нашем сайте конкурс "Растем вместе". Родители присылали нам фотографии детей в стиле "до-после" - каким ребенок был до школы и как изменился сейчас, во время учебного года. Выигрывал в конкурсе тот, у кого на снимке будет больше лайков.

Главный приз был очень полезным и нужным любому ребенку - это растущая парта «Дэми» Parta 6/75 (СУТ 48) и стул Stul 2 (СУТ 01-01). Производитель радует детей и их родителей своей растущей мебелью уже более 10 лет! За счет надежных механизмов регулировки парту можно настроить под рост от 120 до 198 см, что очень удобно, поскольку дети растут не по дням, а по часам. Кроме того, возможность изменять уровень наклона столешницы, поможет ребенку всегда заниматься в комфорте без вреда для осанки и зрения.

В итоге в конкурсе победила Аня, дочка пермяка Артура Мирзалиева. Ее фотография набрала больше всех лайков. Семья очень обрадовалась победе, а, особенно, растущей парте и стулу.

А Марк Романович и Маргасова Кира получили по набору складной мебели. Все призеры очень довольны подарками.

Марк занял 2 место