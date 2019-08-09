2019-08-09T09:36:22+03:00
Конкурсы и тесты

Растем вместе: «КП» запускает новый фотоконкурс для детей и их родителей

Победителей будет пятеро
Елена КОНОВА
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Поделитесь с нами фотографией своего ребенкаПоделитесь с нами фотографией своего ребенкаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Не устаете поражаться тому, как быстро растут ваши дети? Сын, который еще год назад был до плеча, сегодня уже перерос вас на голову? Участвуйте в нашем фотоконкурсе «Растем вместе» и получайте призы! Главный приз - это растущая парта от соорганизатора конкурса компании «Дэми».

Мы ждем от родителей фотографии вашего ребенка "до" и "после" - каким сладким малышом он был и как выглядит сейчас, а также рассказ о том насколько ваш ребенок подтянулся за это лето и почему именно вам нужна растущая парта. Снимки (желательно готовый коллаж из двух фото) и текст нужно заливать в специальную форму в статье о конкурсе. Просите всех друзей и родственников поддержать лайками ваших деток!

К концу сентября мы подведем итоги. Победителей будет пятеро: главный приз - растущую парту «Дэми» Parta 6/75 (СУТ 48) и стул Stul 2 (СУТ 01-01) - получит тот ребенок, который наберет больше всех лайков. За второе и третье место мы подарим книжные школьные коллекции от редакции «КП». А также два спецприза для участников определят и назначат представители соорганизатора «Дэми».

Почему именно «Дэми»? Производитель радует детей и их родителей своей растущей мебелью уже более 10 лет, а опыт и усердие позволили «Дэми» достигнуть европейского уровня качества. Местом выпуска и реализации продукции являются собственное производство, располагающееся в Перми, на котором отливаются металлические и пластиковые элементы, детали покрываются краской, шьются чехлы, обрабатывается ЛДСП. «Дэми» со всей ответственностью относятся ко всем этапам производства, что и является залогом качества и долгой службы товаров этого бренда. Парта-трансформер «Дэми» станет верным спутником Вашего ребенка на протяжении всей учебы. За счет надежных механизмов регулировки парту можно настроить под рост от 120 до 198 см, что очень удобно, поскольку дети растут не по дням, а по часам. Кроме того, возможность изменять уровень наклона столешницы, поможет ребенку всегда заниматься в комфорте без вреда для осанки и зрения.

Как проголосовать

Внимание! Для борьбы с накруткой в фотоконкурсах мы ввели авторизацию.

На странице конкурса (над фотографиями участников) вы видите четыре цветные кнопки со значками разных соцсетей. Для того, чтобы отдать свой голос за понравившегося участника, необходимо нажать ту кнопку, которая обозначает вашу любимую соцсеть.

Если на компьютере не выполнен вход в ваш аккаунт, то сайт попросит выполнить вход. Если вы уже вошли в свой аккаунт, то для авторизации на нашем сайте больше ничего делать не нужно.

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Видео компании "Дэми".

ИСТОЧНИК KP.RU

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