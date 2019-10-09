«Меня просят сказать, что я сам упал». В Перми на избитого начальником спасателя оказывают давление

- Чувствую себя я плохо, - жалуется пермский спасатель с 20-летним стажем Владимир Б. - Мало того, что глаз болит и не видит, так еще и давление с работы на меня пошло. Через ребят мне в больницу пытаются передать, чтобы я бумагу написал. Якобы я сам упал и травму получил. Или что в магазин ночью ходил и меня на улице избили. Или еще вариант, что к нам на службу залез неизвестный и избил меня. Это нормально?

В минувшую пятницу, напомним, прямо на службе Владимира избил руководитель. Дело было ночью, спасатель в это время находился на оперативном дежурстве. День выдался тяжелый и физически и психологически: на Парковом из окна 25 этажа на припаркованную машину рухнула девушка. Спасателям пришлось снимать тело с машины и эвакуировать его. Потом было еще несколько непростых вызовов. К часу ночи, когда все затихло, Владимир вернулся на базу и прилег в дежурке.

А около часа ночи туда зашли три начальника. Их рабочий день давно закончился, но руководство засиделось. И есть версия, что отнюдь не за служебными отчетами...

- Ты как дежурство несешь? – закричал один из них, увидев спящего спасателя. - Когда я вхожу, ты по стойке «смирно» должен стоять! Я все сделаю, чтобы тебя уволить. А потом новых спасателей наберу!

Затем начальник схватил стул и начал бить подчиненного. Удар пришелся спасателю прямо в глаз и нанес проникающее ранение самому уязвимому органу. На машине медицины катастроф - эта служба находится рядом - пострадавшего сотрудника службы спасения повезли в больницу. Врачи сделали ему операцию, которая длилась пять часов.

- Я пятый день лежу в больнице, глаз не видит и пока никаких прогнозов нет, вернется ко мне зрение или нет, - объясняет спасатель. – Один раз ко мне приходил следователь, чтобы опросить меня. Я как все было рассказал, теперь дело за судебно-медицинской экспертизой, которая установит, какой вред мне нанес этот удар.

Неизвестно сколько еще времени Владимир проведет на больничной койке. Ему ставят болезненные уколы в глаз и делают другие не очень приятные процедуры. Пострадавший спасатель не жаждет мести, но хочет, чтобы его обидчик признал вину и нормально поговорил с ним.

Скандал в Перми. Спасатель, которого начальник избил стулом, может потерять зрение 00:00 00:00

- А то на работе пытаются подчистить эту историю, ребята мне передали, что все видеозаписи с камер на базе уже стерли, а виновным хотят сделать меня, - говорит спасатель.

Этой громкой историей занялись полицейские.

- По факту получения травмы спасателем пермской городской службы спасения сотрудники полиции проводят проверку, - сообщили нам в пресс-службе краевого полицейского главка.

Пока от занимаемой должности в службе спасения никто не отстранен.

- Как я могу отстранить кого-то, когда неизвестно, кто виноват, - рассказал «КП-Пермь» директор городской службы спасения Владимир Касымов. – У нас проводится внутренняя служебная проверка, пока она не завершится, я не смогу дать никакую информацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Пермской городской службе спасения начальник стулом избил подчиненного. Спасатель с 20-летним стажем может остаться инвалидом (подробнее)