В Пермской городской службе спасения начальник стулом избил подчиненного

- В ту смену мы отработали несколько вызовов, - вспоминает 50-летний спасатель Валерий. – Один из них был вообще жуткий - девушка упала с 25-го этажа прямо на машину. Конечно, насмерть. Машина вся замялась, у девушки ноги разбиты и рука по плечо оторвана. А нам пришлось переносить ее тело в «скорую». Одно слово, рабочие будни. Приехали на базу ночью уже, у меня полуобморочное состояние от усталости.

Сидя в дежурке, Валерий задремал. И тут со второго этажа спустился один из руководителей службы. Увидев сидящего с закрытыми глазами спасателя, он закричал на него.

- Он вышел и кричит: «Когда я вхожу, вы должны по струнке стоять!», - рассказал Валерий. - Я не постеснялся, ответил ему. Тогда он: «Я все сделаю, чтобы тебя уволить!» - схватил стул и мне этим стулом как врежет…

Удар попал Валерию по глазу. Потекла кровь. Спасатель обратился к соседям – в медицину катастроф. Там ему промыли рану и отправили в больницу.

В ту же ночь хирурги сделали Валерию операцию. Она продолжалась более пяти часов. На глаз пришлось наложить четыре шва. Видеть этим глазом Валерий пока не может. Ближайшие три месяца его ожидают реабилитационные мероприятия. Но, не исключено, что крепкий 50-летний мужчина останется инвалидом.

- По факту получения травмы сотрудники полиции проводит проверку, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Пермскому краю.

Прокомментировать ситуацию с дракой на рабочем месте мы попросили директора городской службы спасения Владимира Касымова.

- Я такой информацией не владею, - ответил он. – Мой командир никого не избивал.

Но сотрудники службы на условиях анонимности подтвердили, что избиение произошло. И кроме полицейской проводится и внутренняя проверка, по итогам которой начальник, поднявший руку на подчиненного, может быть уволен.