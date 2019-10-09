2019-10-08T21:43:30+03:00
Общество

"Это трогает до слез". Молодой маме, которая ведет блог о борьбе с раком, собрали деньги на лечение

30-летняя Уллиани Талано из Перми продолжает бороться с болезнью
Елена КОНОВА
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Уллиани продолжает лечение. Фото из ее InstagramУллиани продолжает лечение. Фото из ее Instagram
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- Дорогие, это трогает до слез, - пишет пермячка Уллиани Талано в соцсетях. - Мы собрали нужную сумму, спасибо вам!

Чуть больше месяца назад Уллиани отдыхала в Калининграде вместе с мужем и детьми - 6-летней дочкой и 3-летним сыном. После приезда девушка поняла, что с ней что-то не так - после каждого похода в туалетную комнату она обнаруживала кровь.

- Я обратилась к врачам, после обследований и анализов мне поставили диагноз - карцинома, - рассказывала Уллиани. - Мы выбрали клинику в Москве, где лечение проходит по европейской методике с зарубежными, щадящими препаратами. Там, конечно, дорого. Мои друзья посоветовали мне вести блог и рассказывать о борьбе с раком в социальных сетях. Так есть шансы, что люди откликнутся на мою беду и помогут деньгами.

В блоге Уллиани рассказывает о процедурах, встречах с детьми, которые вместе с папой приезжают к девушке в Москву, о лечении. На страничку Уллиани подписались больше тысячи человек. Они все выражают в комментариях слова поддержки.

- А еще мы устраивали благотворительные вечера, средства от которых шли мне на лечение, - говорит Уллиани.- В последний раз мы собрали 21 630 рублей. Таким образом, за три недели мы собрали всю необходимую сумму на лечение - почти два миллиона рублей. Если останутся деньги, мы, конечно, переведем их в благотворительные фонды.

До конца октября Уллиани будет проходит химиотерапии. Сейчас ее волнует, что результаты анализов не очень хорошие. Возможно, придется пройти дополнительные обследования и пропить курс препаратов.

- Пока, я думаю, хватит собранных средств, - говорит девушка. - Спасибо всем, кто откликнулся на мою беду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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