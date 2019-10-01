"Откликнитесь на мою боль". Мама пропавшего пермяка записала видеообращение с просьбой помочь ей найти сына

Жительница Краснокамска Ольга Александровна записала видеообращение с просьбой помочь ей в поисках сына. Ее сын, 27-летний Евгений, пропал еще 21 сентября.

В тот вечер он пошел в ночной клуб, где у него произошел конфликт. Друзья Евгения рассказали, что к его жене начали приставать мужчины. Евгений заступился за жену, началась драка.

- По камерам видеонаблюдения мы увидели, что в итоге за Женей побежала толпа мужиков, - рассказала его жена.

На кадрах Евгений бежит от них по Сибирской. Затем часть мужчин вернулась к клубу, а вот парень и еще двое человек куда-то исчезли. Но прошло уже 10 дней, а Евгения так и не нашли.

Евгения дома ждет маленький сын. Фото из соцсетей

Его мама обратилась через видеообращение к пермякам. На видео женщина держит в руках портрет Евгения.

- Обращаюсь к вам с просьбой матери, у которой пропал сын, - говорит Ольга Александровна. - Я прошу откликнуться неравнодушных людей. Если вам что-то известно, позвоните мне по телефону 8-922-240-81-84. Вся наша семья надеется, что вы откликнитесь на нашу боль, на боль матери. Я жду ваших звонков.