Марк Захаров: «В Перми я играл разных смешных людей»

- Я всегда говорю, что любой пермяк может свободно прийти на спектакли «Ленкома», если только скажет на служебном входе, что он из Перми, - эти слова Марк Захаров повторял не раз. Жаль, я так и не воспользовалась этим приглашением, услышанным от Мастера в 1996 году, когда он приезжал в Пермь.

В те дни Марк Анатольевич не только участвовал в творческих встречах со зрителями в рамках предвыборной кампании Ельцина. Он еще и встречался со старыми друзьями, с которыми вместе начинал свой путь в профессию.

В 1955 году художественный руководитель Пермского театра драмы Алексей Михайлов пригласил в труппу выпускников московских театральных вузов. Одним из них и был Марк Захаров, до того времени безуспешно пытавшийся устроиться в какой-либо столичный театр.

- В уютном здании Пермского облдрамтеатра меня ласково встретили, ободрили и поручили играть разных смешных людей, - вспоминал впоследствии Марк Захаров. – Я стал заниматься всем сразу: писать детские стихи для местного издательства, рисовать и печатать карикатуры для молодежной и областной газет, сотрудничать на радио, организовывать в театре капустники и выпуски юмористической стенной газеты.

Марк Захаров в роли Лаэрта в спектакле «Гамлет». 1957 год.

За три года, проведенные в Перми, Марк Захаров сыграл немало ярких ролей, в частности, Лаэрта в «Гамлете» (на фото). И здесь он впервые попробовал себя в качестве режиссера. Не на профессиональной сцене, на любительской, студенческой - поставил в театре Пермского университета спектакль «Аристократы» по пьесе Погодина.

- Те, кто видел захаровских «Аристократов», говорили, что они поставлены лучше, чем это было в Москве у Охлопкова (Николай Охлопков - главный режиссер Реалистического театра в 30-х годах и Московского театра имени Маяковского с 1943 по 1966 годы – Ред.), - вспоминает заслуженный артист России Владимир Дроздов. Он был одним из тех студентов – актеров университетского театра. – Мы показывали его широко, для всего города. Играли на крошечной сцене, где доставали рукой до потолка, но спектакль производил огромное впечатление на зрителей. Будучи совсем молодым актером, Марк Захаров имел великолепное режиссерское чутье.

- Захаров уже тогда был режиссером от бога, - говорит Марина Софронова, много лет проработавшая в пермском ТЮЗе. – Я в 1958 году занималась в театральной студии. Мы ставили «Черта и Качу». С Марком Анатольевичем я общалась совсем немного – всего две репетиции. Но он так профессионально показал мне то, чего я до тех пор не умела и даже не представляла.

Этот первый опыт режиссуры многое дал Марку Захарову. Он почувствовал в себе способность «навязать свою волю» людям.

В Перми в жизни Марка Захарова произошло еще одно значительное событие. Нина Лапшинова, закончившая ГИТИС на курс позже, также получила распределение в пермскую драму. Здесь, в Перми, молодые актеры поженились, а затем прожили вместе 55 лет, вплоть до ее смерти.

И после возвращения в столицу у Марка Захарова на всю жизнь сохранилось теплое отношение к нашему городу. Теперь уже точно можно сказать – на всю его жизнь. Которая, к безмерному нашему сожалению, завершилась…

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