Расписание электричек в Перми 2019: маршруты, направления

В официальный график пригородного сообщения от станции Пермь II на 2019 год включен 61 электропоезд. Большинство электричек отправляются каждый день в строго определенное время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определенные дни недели. В расписании электричек в Перми 2019 указано местное время. Уточнить расписание электричек в Перми 2019, их маршруты и направления можно в пригородных кассах.

Ранее мы писали про то, какие электропоезда и когда ходят от станции Пермь II, сейчас публикуем расписание до станции Пермь II.

Расписание электричек 2019 в Перми

С Западного направления

6002 Верещагино — Пермь-2 06:59 ежедневно 6022 Григорьевская — Пермь-2 07:49 ежедневно 7154 Верещагино — Пермь-2 08:20 ежедневно по 30 сентября 7154 Верещагино — Пермь-2 08:20 ежедневно с 1 октября 7106 Оверята — Пермь-2 10:20 ежедневно по 29 сентября 7152/6004 Балезино — Пермь-2 10:34 ежедневно 7158 Верещагино — Пермь-2 15:58 ежедневно с 1 октября 6006 Верещагино — Пермь-2 17:08 ежедневно 6006 Верещагино — Пермь-2 17:41 только 10, 15 октября 6008 Верещагино — Пермь-2 19:22 ежедневно 6028 Григорьевская — Пермь-2 20:22 кроме пятниц и выходных по 26 сентября 7156/6010 Балезино — Пермь-2 21:21 ежедневно

Расписание электричек 2019 в Перми

С Восточного направления

7161 Кишерть — Пермь-2 07:16 ежедневно 7121 Кукуштан — Пермь-2 07:41 по будням 7163 Кишерть — Пермь-2 08:16 ежедневно 7163 Кишерть — Пермь-2 08:16 только 2 октября 7175/7165 Шаля — Пермь-2 09:59 ежедневно 7191 Кунгур — Пермь-2 14:16 ежедневно 7167 Кишерть — Пермь-2 17:53 ежедневно 7169 Кордон — Пермь-2 18:53 ежедневно 7171 Кишерть — Пермь-2 20:37 по пятницам и выходным по 29 сентября 7193 Кунгур — Пермь-2 20:37 пт, вс с 4 октября 7177/7173 Шаля — Пермь-2 22:15 ежедневно

Расписание электричек 2019 в Перми

С Горнозаводского направления

6291 Ярино — Пермь-2 06:55 ежедневно 6262/6261 Кизел — Пермь-2 08:26 ежедневно 7032/7031 Лысьва — Пермь-2 09:06 ежедневно 7181/6253 Тёплая Гора — Пермь-2 09:27 пн, сб 7183/6253 Пашия — Пермь-2 09:27 кроме пн, сб 6201 Чусовская — Пермь-2 10:24 ежедневно 6223 Комарихинская — Пермь-2 13:58 по выходным 6263 Углеуральская — Пермь-2 14:09 ежедневно 6293 Дивья — Пермь-2 15:29 ежедневно по 29 сентября 6203 Чусовская — Пермь-2 17:56 ежедневно 6271 Боковая — Пермь-2 18:20 ежедневно 6295 Дивья — Пермь-2 20:28 ежедневно 6269 Углеуральская — Пермь-2 21:00 ежедневно 6205 Чусовская — Пермь-2 21:22 ежедневно

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