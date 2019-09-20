2019-09-20T11:51:21+03:00
Общество

Расписание электричек в Перми 2019: маршруты, направления

Рассказываем, какие электропоезда и когда ходят от станции Пермь II
Дарья СТРУЕВА
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В расписании электричек со станции Пермь II указано местное время.В расписании электричек со станции Пермь II указано местное время.Фото: Василий Вахрин
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В официальный график пригородного сообщения от станции Пермь II на 2019 год включен 61 электропоезд. Большинство электричек отправляются каждый день в строго определенное время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определенные дни недели. В расписании электричек в Перми 2019 указано местное время. Уточнить расписание электричек в Перми 2019, их маршруты и направления можно в пригородных кассах.

Расписание электричек 2019 в Перми

Западное направление

7151/6061 Пермь-2 — Балезино — 06:40 ежедневно

6021 Пермь-2 — Григорьевская — 07:44 сб

7111/7101 Голованово — Оверята 08:16 08:50 ежедневно

6003 Пермь-2 — Верещагино — 09:00 ежедневно

7157 Пермь-2 — Верещагино — 11:24 ежедневно с 1 октября

6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:10 ежедневно

6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:25 только 24 сентября

6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:46 только 19 сентября

6027 Пермь-2 — Григорьевская — 16:02 кроме пятниц и выходных

6025 Пермь-2 — Менделеево — 16:02 по пятницам и выходным

7103 Лёвшино — Оверята 17:24 17:28 ежедневно

6007/7155 Пермь-2 — Балезино — 17:40 ежедневно

7153 Пермь-2 — Верещагино — 18:30 ежедневно по 30 сентября

7153 Пермь-2 — Верещагино — 18:30 ежедневно с 1 октября

7105 Голованово — Оверята 18:59 19:01 ежедневно

6009 Пермь-2 — Верещагино — 20:43 ежедневно

7107 Пермь-2 — Оверята — 22:27 ежедневно

Расписание электричек 2019 в Перми

Восточное направление

7162/7176 Пермь-2 — Шаля — 07:19 ежедневно

7192 Пермь-2 — Кунгур — 08:42 ежедневно

7166 Пермь-2 — Кордон — 11:25 ежедневно

7164 Пермь-2 — Кишерть — 13:30 ежедневно

7168 Пермь-2 — Кишерть — 14:57 по пятницам и выходным

7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:45 ежедневно

7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:45 только 1 октября

7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:51 только 19, 24 сентября

7172/7178 Пермь-2 — Шаля — 18:15 ежедневно

7174 Пермь-2 — Кишерть — 21:00 ежедневно

Расписание электричек 2019 в Перми

Горнозаводское направление

7102 Оверята — Голованово 06:17 06:21 ежедневно

6264 Пермь-2 — Углеуральская — 07:13 ежедневно

7104 Оверята — Лёвшино 07:30 07:34 ежедневно

6202 Пермь-2 — Чусовская — 07:53 ежедневно

6272 Пермь-2 — Боковая — 08:41 ежедневно

6220 Пермь-2 — Комарихинская — 09:28 по выходным

6294 Пермь-2 — Дивья — 11:22 ежедневно

6204 Пермь-2 — Чусовская — 13:37 ежедневно

6266/6265 Пермь-2 — Кизел — 14:10 ежедневно

7108 Оверята — Голованово 16:28 16:41 ежедневно

7034/7033 Пермь-2 — Лысьва — 17:23 ежедневно

6296 Пермь-2 — Дивья — 17:34 ежедневно

6206 Пермь-2 — Чусовская — 18:15 только 19, 21, 24, 28 сентября, 1, 3, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 31 октября, 5, 9 ноября

6254/7182 Пермь-2 — Тёплая Гора — 18:40 пт, вс

6254/7184 Пермь-2 — Пашия — 18:40 кроме пт, вс

6206 Пермь-2 — Чусовская — 19:46 ежедневно

6268/6267 Пермь-2 — Кизел — 19:56 ежедневно

6268/6267 Пермь-2 — Боковая — 19:56 только 11 октября, 1 ноября

7110 Оверята — Лёвшино 20:34 20:37 ежедневно

6298 Пермь-2 — Ярино — 21:43 Ежедневно

ИСТОЧНИК KP.RU

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