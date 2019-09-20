Расписание электричек в Перми 2019: маршруты, направления
В официальный график пригородного сообщения от станции Пермь II на 2019 год включен 61 электропоезд. Большинство электричек отправляются каждый день в строго определенное время. Отдельные электрички имеют в расписании специальное обозначение - они выходят на маршрут в определенные дни недели. В расписании электричек в Перми 2019 указано местное время. Уточнить расписание электричек в Перми 2019, их маршруты и направления можно в пригородных кассах.
Расписание электричек 2019 в Перми
Западное направление
7151/6061 Пермь-2 — Балезино — 06:40 ежедневно
6021 Пермь-2 — Григорьевская — 07:44 сб
7111/7101 Голованово — Оверята 08:16 08:50 ежедневно
6003 Пермь-2 — Верещагино — 09:00 ежедневно
7157 Пермь-2 — Верещагино — 11:24 ежедневно с 1 октября
6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:10 ежедневно
6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:25 только 24 сентября
6005 Пермь-2 — Верещагино — 13:46 только 19 сентября
6027 Пермь-2 — Григорьевская — 16:02 кроме пятниц и выходных
6025 Пермь-2 — Менделеево — 16:02 по пятницам и выходным
7103 Лёвшино — Оверята 17:24 17:28 ежедневно
6007/7155 Пермь-2 — Балезино — 17:40 ежедневно
7153 Пермь-2 — Верещагино — 18:30 ежедневно по 30 сентября
7153 Пермь-2 — Верещагино — 18:30 ежедневно с 1 октября
7105 Голованово — Оверята 18:59 19:01 ежедневно
6009 Пермь-2 — Верещагино — 20:43 ежедневно
7107 Пермь-2 — Оверята — 22:27 ежедневно
Расписание электричек 2019 в Перми
Восточное направление
7162/7176 Пермь-2 — Шаля — 07:19 ежедневно
7192 Пермь-2 — Кунгур — 08:42 ежедневно
7166 Пермь-2 — Кордон — 11:25 ежедневно
7164 Пермь-2 — Кишерть — 13:30 ежедневно
7168 Пермь-2 — Кишерть — 14:57 по пятницам и выходным
7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:45 ежедневно
7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:45 только 1 октября
7170 Пермь-2 — Кишерть — 17:51 только 19, 24 сентября
7172/7178 Пермь-2 — Шаля — 18:15 ежедневно
7174 Пермь-2 — Кишерть — 21:00 ежедневно
Расписание электричек 2019 в Перми
Горнозаводское направление
7102 Оверята — Голованово 06:17 06:21 ежедневно
6264 Пермь-2 — Углеуральская — 07:13 ежедневно
7104 Оверята — Лёвшино 07:30 07:34 ежедневно
6202 Пермь-2 — Чусовская — 07:53 ежедневно
6272 Пермь-2 — Боковая — 08:41 ежедневно
6220 Пермь-2 — Комарихинская — 09:28 по выходным
6294 Пермь-2 — Дивья — 11:22 ежедневно
6204 Пермь-2 — Чусовская — 13:37 ежедневно
6266/6265 Пермь-2 — Кизел — 14:10 ежедневно
7108 Оверята — Голованово 16:28 16:41 ежедневно
7034/7033 Пермь-2 — Лысьва — 17:23 ежедневно
6296 Пермь-2 — Дивья — 17:34 ежедневно
6206 Пермь-2 — Чусовская — 18:15 только 19, 21, 24, 28 сентября, 1, 3, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 31 октября, 5, 9 ноября
6254/7182 Пермь-2 — Тёплая Гора — 18:40 пт, вс
6254/7184 Пермь-2 — Пашия — 18:40 кроме пт, вс
6206 Пермь-2 — Чусовская — 19:46 ежедневно
6268/6267 Пермь-2 — Кизел — 19:56 ежедневно
6268/6267 Пермь-2 — Боковая — 19:56 только 11 октября, 1 ноября
7110 Оверята — Лёвшино 20:34 20:37 ежедневно
6298 Пермь-2 — Ярино — 21:43 Ежедневно
ИСТОЧНИК KP.RU