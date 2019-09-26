2019-09-26T10:18:02+03:00
Общество

"Боролась за жизнь шесть лет". Умерла девочка, которую спасала Жанна Фриске

Незадолго до трагедии у пермчки Наташи Долматовой исполнилась мечта - она съездила на море
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Фото Наташи с сайта "Дедморозим"Фото Наташи с сайта "Дедморозим"
Изменить размер текста:

Сегодня ночью в Перми не стало девочки, которой помогала бороться с неизлечимой болезнью ушедшая от нас звезда эстрады Жанна Фриске. В августе Наташе Долматовой исполнилось всего 15 лет.

- Наташа Долматова умерла сегодня ночью в реанимации ГКБ № 4, - рассказали «КП-Пермь» в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». – Ей стало хуже на прошлой неделе. Рядом с ней постоянно были специалисты службы качества жизни, но по решению родителей Наташу увезли в больницу. И она умерла там сегодня, 26 сентября, ночью. Все последние годы Наташа была нашей подопечной. Все это время ей помогали специалисты фонда и простые пермяки в приобретении средств гигиены и расходных материалов, мазей, лекарств. Но, к сожалению, есть болезни, которые пока не излечимы. Но пермяки сделали все возможное, чтобы помочь Наташе.

Не смотря на тяжелую болезнь, Наташа Долматова принимала участие в различных городских мероприятиях, которые проводил фонд «Дедморозим». Два года назад она бежала в «Теплом забеге».

Последние два года на Новый год Наташа писала письмо Деду Морозу со своим самым заветным желанием – побывать на море. И оно, хоть и не с первого раза, но сбылось!

- В первый раз уже были куплены путевки на море и все было готово к путешествию, но девочке стало резко плохо, - рассказали в «Дедморозим». - Такое бывает при Наташиной болезни. И семья никуда не полетела. Потом мы консультировались с врачами по поводу того, когда Наташе лучше было бы поехать. Вдобавок нашлась женщина, которая была готова оплатить ей путевку на море, но семья съездила в Сочи самостоятельно даже без участия «снегурочек» фонда в начале 2019 года.

Напомним, Наташа Долматова шесть лет боролась с тяжелой формой рака мозга. За свою жизнь она перенесла десятки операций. У девочки была медуллобластома – очень редкая форма болезни, которая встречается один раз на миллион.

Несмотря на то, что врачи удалили опухоль, на ее месте появилось новое образование. В короткие сроки удалось собрать 250 тысяч евро на операцию - на помощь пришли не только обычные россияне, но и известная певица Жанна Фриске. В то время она тоже боролась с болезнью и перечислила на лечение Наташи 120 тысяч евро. А художник Никас Сафронов выставил на благотворительный аукцион портрет певицы. Вырученные деньги он также перечислил семье Наташи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жанна Фриске снова поможет маленькой Наташе справиться с раком

Никас Сафронов рассказал пермской «Комсомолке», почему выставил на благотворительный аукцион последний портрет певицы [аудио] (Подробнее...)

Жанна Фриске помогает спасти маленькую пермячку Наташу Долматову

Часть средств, собранных на лечение знаменитой певицы во время акции на Первом канале, будут перечислены Наташе (Подробнее...)

Маленькой пермячке Наташе Долматовой с диагнозом "рак мозга" требуется 250 тысяч евро, чтобы сохранить жизнь

Некоторые пермские компании уже отказались от проведения корпоративов в честь 23 февраля в пользу девочки (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Где мигранты опаснее - в Европе или в России
На любую статью о засилье мигрантов в Евросоюзе мы получаем сотни гневных откликов: «Хватит писать про проблемы с инородцами в чужих странах, у нас еще хуже!». Действительно, а что у нас и что в Европе? Спецкор «КП» Дмитрий Стешин решил сравнить…
Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 50-летним стажем: Лучше вкалывать кочегаром или садовником у олигарха, чем томиться в очереди на бирже труда
Об этом «непримиримый борец с буржуазией» заявил на сайте kp.ru нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]
Геннадий Онищенко - о том, что пива в России стали пить больше, чем водки: Один яд на другой меняем. Это косит мужчин - как на войне. Просто самоубийство!
Экс-главсанврач, обсуждая алкогольную тему, так осерчал на нашего обозревателя Александра Гамова, что - лишил его звания «самопровозглашенного помощника» [аудио]
Новости 24
В Пермском крае назначили нового министра строительства
В Перми открылся консультационный центр для родителей дошкольников
27 сентября в Перми пройдет лекция «Как сохранить сердце здоровым?»
"Из симптомов - постоянная усталость". Неизвестная болезнь забирает у школьницы все силы
В Прикамье осудили женщину за кражу денег с карты подруги
Жительница Перми напала на сожителя с ножом
В Перми спасли ребенка, у которого голова застряла в унитазе
«Погиб до прибытия «скорой»». В Перми с высоты упал 30-летний мужчина
В Прикамье мужчина бил 11-летнего ребенка и издевался над ним
В Перми на торги выставили трамвайный маршрут №2
В Прикамье мужчина хотел убить друга за отказ от алкоголя
В Пермском крае рейсовый автобус опрокинулся в кювет
Житель Прикамья получил 9 месяцев колонии за неуплату алиментов
Социальные участковые тысячу раз в этом году выезжали к семьям с детьми в Прикамье
В Пермском крае ужесточили требования к перевозке детей
Стала известна причина конфликта, в ходе которого зэки надругались над заключенным в Прикамье
"Они хотят расправиться с сыном". В пермской школе дети затравили одноклассника
Пермяка осудят за изнасилование ребенка
В Прикамье зафиксировали редкое погодное явление
Жителям Прикамья с заболеваниями системы кровообращения выделят бесплатные лекарства
В Прикамье подвели итоги месячника, посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом
«ПЗСП» организует экскурсию в дом по ул. 5-я Каховская, 8в