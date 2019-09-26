"Боролась за жизнь шесть лет". Умерла девочка, которую спасала Жанна Фриске

Сегодня ночью в Перми не стало девочки, которой помогала бороться с неизлечимой болезнью ушедшая от нас звезда эстрады Жанна Фриске. В августе Наташе Долматовой исполнилось всего 15 лет.

- Наташа Долматова умерла сегодня ночью в реанимации ГКБ № 4, - рассказали «КП-Пермь» в пермском благотворительном фонде «Дедморозим». – Ей стало хуже на прошлой неделе. Рядом с ней постоянно были специалисты службы качества жизни, но по решению родителей Наташу увезли в больницу. И она умерла там сегодня, 26 сентября, ночью. Все последние годы Наташа была нашей подопечной. Все это время ей помогали специалисты фонда и простые пермяки в приобретении средств гигиены и расходных материалов, мазей, лекарств. Но, к сожалению, есть болезни, которые пока не излечимы. Но пермяки сделали все возможное, чтобы помочь Наташе.

Не смотря на тяжелую болезнь, Наташа Долматова принимала участие в различных городских мероприятиях, которые проводил фонд «Дедморозим». Два года назад она бежала в «Теплом забеге».

Последние два года на Новый год Наташа писала письмо Деду Морозу со своим самым заветным желанием – побывать на море. И оно, хоть и не с первого раза, но сбылось!

- В первый раз уже были куплены путевки на море и все было готово к путешествию, но девочке стало резко плохо, - рассказали в «Дедморозим». - Такое бывает при Наташиной болезни. И семья никуда не полетела. Потом мы консультировались с врачами по поводу того, когда Наташе лучше было бы поехать. Вдобавок нашлась женщина, которая была готова оплатить ей путевку на море, но семья съездила в Сочи самостоятельно даже без участия «снегурочек» фонда в начале 2019 года.

Напомним, Наташа Долматова шесть лет боролась с тяжелой формой рака мозга. За свою жизнь она перенесла десятки операций. У девочки была медуллобластома – очень редкая форма болезни, которая встречается один раз на миллион.

Несмотря на то, что врачи удалили опухоль, на ее месте появилось новое образование. В короткие сроки удалось собрать 250 тысяч евро на операцию - на помощь пришли не только обычные россияне, но и известная певица Жанна Фриске. В то время она тоже боролась с болезнью и перечислила на лечение Наташи 120 тысяч евро. А художник Никас Сафронов выставил на благотворительный аукцион портрет певицы. Вырученные деньги он также перечислил семье Наташи.

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